Participante do Masterchef Profissionais morre em acidente de carro

Semifinalista do Masterchef Profissionais 2022 e protagonista de um dos maiores duelos culinários do programa, Wilson Cabral faleceu aos 40 anos após sofrer um acidente de carro em São Paulo.

Conforme informações do EXTRA, o chef de cozinha faleceu na última sexta-feira, 21 de julho, após passar sete dias internado em decorrência de um acidente de carro ocorrido no dia 14 de julho.

A notícia foi confirmada nas redes sociais do chef por sua esposa, e também nas redes sociais de outros participantes do Masterchef Profissionais com os quais Wilson manteve uma amizade após o término do programa.

No perfil de Wilson, sua esposa, Simone, declarou:

“É com pesar que venho aqui informar a morte do Wilson. Infelizmente, o tempo dele de encantar vocês com a comida e pratos maravilhosos acabou. Estou em choque, mas muito feliz por poder ter feito parte da vida dele durante 11 anos. Agora é confiar em Deus e acreditar que tudo o que ele deixou servirá de orgulho para o filho que ele tanto amou. Muito obrigada por todas as mensagens”.

O menino ainda não sabe sobre a morte do pai

Nas redes sociais, diversos participantes do Masterchef Profissionais 2022 que competiram ao lado de Wilson se manifestaram pedindo apoio à família.

Wilson deixou a esposa e o filho Arthur, de nove anos. O menino ainda não sabe sobre a morte do pai, motivo pelo qual Simone também pediu a compreensão dos seguidores.

“Pessoal, não consigo responder a todos. Primeiro tenho que colocar meu filho para dormir. Ele não imagina o que aconteceu hoje. Assim que puder prometo que irei responder todo mundo”.

No momento de sua participação no reality culinário, Wilson declarou que foi incentivado pelo filho a participar da atração. “Ele assiste ao programa comigo e nesse ano falou: ‘Papai, você vai inscrever? Você tem que competir, você cozinha muito bem!’. Ele é meu maior fã”.

Companheiros de programa lamentam a perda

Ainda nas redes sociais, outros participantes que competiram com Wilson ao longo da edição 2022 do Masterchef Profissionais, fizeram questão de prestar suas homenagens ao chef.

Entre eles, Diego Sacilotto, campeão da edição e que travou uma das batalhas culinárias mais emocionantes da atração ao lado de Wilson, fez questão de se despedir do amigo.

“Estarás em mim para sempre! Sabemos o quanto te devo e sou grato a ti! Temperaste esse mundo com amor, afeto e lealdade. Muito obrigado !! Farás muita falta…”

