Grave: Shakira sofreu um acidente que poderia ter sido fatal durante a gravação de ‘Copa Vacía’

No mês de junho, Shakira lançou a música ‘Copa Vacía’ em parceria com Manuel Turizo e foi um sucesso de visualizações desde que chegou nas plataformas de música. Mas o que ninguém sabia é que a artista colombiana levou um grande susto durante a gravação do videoclipe.

Apesar de o clipe ter alcançado grande sucesso em várias partes do mundo e até agora ter 46 milhões de visualizações no YouTube, a famosa artista narrou o momento incômodo que aconteceu durante sua gravação apenas agora.

Shakira conta que sofreu um acidente na gravação do clipe de Copa Vacía

“Foi uma filmagem muito demorada (…) o aquário quebrou, o set começou a alagar e tiveram que me tirar de lá. Eu não conseguia sair porque tinha uma cauda de sereia e não conseguia sair”, contou Shakira em entrevista com Alejandra Espinoza, para o programa Primer Impacto.

A cantora confessou ainda que o acidente poderia ter consequências fatais: “Eles tiveram que me derrubar com um guindaste, foi como um ‘salve-se quem puder’. Felizmente foi apenas uma anedota e estou aqui para a contar”, acrescentou.

Nessa mesma entrevista, Shakira disse que o cantor colombiano Manuel Turizo a alertou sobre o que poderia acontecer com ela: Manuel tinha me avisado que ia quebrar o aquário. Eu disse a ele que era impossível, que tínhamos padrões de segurança à prova de balas, e descobri que ele estava certo. O que ele previu se tornou realidade”.

Shakira explica a sua caracterização no clipe

Em outra entrevista, desta vez com a mídia francesa NRJ, Shakira explicou por que quis se tornar uma sereia no clipe da música: “É a narrativa clássica do peixe fora d’água”, declarou a intérprete, que destacou que todos os seus vídeos representam “o que ela está pensando ou sentindo”.

Em Copa Vacía ela quis se caracterizar como uma sereia porque representa “a mulher que é retirada de seu habitat natural para ir morar com um homem que a tranca em uma caixa d’água”.

