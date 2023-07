Final de Vai na Fé: Sol trai o noivo com outro personagem da novela das sete

As cenas finais de Vai na Fé serão quentíssimas, afinal, nem tudo é aquilo que parece. Em breve, Sol (Sheron Menezzes) decide terminar o seu romance com Ben (Samuel de Assis) e assume que vai ficar com Lui (José Loreto).

Porém, tudo será um plano para tentar colocar Theo (Emílio Dantas), o vilão da novela das sete, na prisão. Nos momentos finais, a protagonista da trama vai armar para que o empresário consiga ver o beijo romântico e desta forma perder a noção das coisas.

Como Lui é o famosinho de Vai na Fé, a personagem de Sheron Menezzes chega ao ponto de transmitir o beijo pelas redes sociais, esquecendo que Lumiar (Carolina Dieckmann) também vai acompanhar e não esconde que está morrendo de ciúmes do namorado.

Lui e Sol voltam a viver romance na reta final de Vai na Fé (Reprodução/Globo)

Porém, a advogada, que terá retornado ao Rio de Janeiro e também para sua rotina, vai descobrir por causa de Guiga (Mel Maia), . Na cena, a influencer avisa a professora que mandou um link para que ela possa olhar no celular sobre o que se trata e ao clicar Lumiar se depara com o beijo.

“Se você quiser, a gente pode sair pra desabafar. Eu não tô podendo beber, mas posso te acompanhar. Você sabe que eu gosto muito de você, né? Lumiar? Tá tudo bem?”, pergunta a personagem, que está grávida.

Sol pode matar Theo no final de Vai na Fé? (Reprodução/Globo)

Contudo, a advogada de Vai na Fé decide ficar quieta e vai para casa. No caminho, Lumiar liga para o pai, que diz que ela precisa abrir o jogo com Lui.

Como sabemos, o plano é para evitar que o vilão da novela da Globo faça alguma maldade com Jenifer (Bella Campos), que descobre que não é filha biológica dele e será envenenada durante um jantar. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 31 de julho.

