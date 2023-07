“Um Thor muito romântico”, a emocionante mensagem de aniversário que Chris Hemsworth dedicou a Elsa e deu inveja

Chris Hemsworth e Elsa Pataky O ator mostrou a todos seu lado mais romântico no aniversário de sua esposa (@chrishemsworth / @elsapataky/Instagram)

Chris Hemsworth e Elsa Pataky são um dos casais mais famosos e estáveis do mundo do entretenimento, com 12 anos de casamento e três lindos filhos.

A família formada pela casal é linda e eles mostram nas suas redes sociais que são divertidos, modernos e, sem dúvida, criam memórias e momentos perfeitos a cada viagem.

Chris é conhecido por seu papel de Thor, o super-herói do Trovão, e muitas mulheres o desejam e invejam Elsa, mas além disso, ele não é apenas bonito, também é romântico e sempre tem cuidados com ela.

As lindas felicitações de aniversário de Chris Hemsworth para Elsa Pataky no seu aniversário

Na última terça-feira, 18 de julho, Elsa Pataky fez aniversário, e seu marido, Chris Hemsworth a parabenizou através de suas redes com uma emocionante mensagem de aniversário.

“Feliz aniversário para minha parceira no crime, eu te amo sempre, e que venha muito mais @elsapataky”, escreveu o famoso ator junto com algumas fotos dele com Elsa e seu bolo de aniversário, onde se vê que eles estavam comemorando.

Isso desencadeou inveja de muitas das fãs, pois sonham em ter o ator como marido, pois ele não é só talentoso, sexy e musculoso, mas também é um cavalheiro que ama de coração, é fiel e além disso é detalhista.

“Por Deus, quero um homem assim, é muito difícil de conseguir?”, “Eu amo esse homem, ele é tão atencioso e romântico!”, “Ah, amei, que homem tão bonito e romântico, quero um homem assim!”, “Um Thor muito romântico, que lindo!”, “Thor é o marido que todas merecemos!”, “Não é só o Deus do Trovão, também é um cavalheiro!”, e “Morro com suas palavras, que sortuda é a Elsa!”, foram algumas das reações nas redes.

Chris e Elsa são um casal muito divertido que constantemente se aventuram, viajando pelo mundo e fazendo esportes radicais com seus filhos, mostrando que são muito modernos e estão muito felizes.