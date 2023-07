Pela primeira vez aos 64 anos, Gretchen muda o cabelo para o loiro

Nunca é tarde para tentar coisas novas e Gretchen é a prova viva disso. Atualmente no seu 18º casamento, a mudança desta vez não tem a ver com o amor, e sim com visual.

Ais 64 anos, a cantora apareceu pela primeira vez loira e mostrou o resultado em seu Instagram no início da noite da última quinta-feira (20).

Na legenda da publicação, a ‘Rainha do Rebolado’ escreveu: “Porque nós amamos a vida. Amamos o sol. O céu azul. O mar. E nos amamos muito. Viver a vida com alegria então. Melhor ainda. Novo look para o verão.” Vale lembrar que ela mora com o marido em Portugal, que está no verão.

Confira o resultado da mudança:

Antes, o marido Esdras De Souza já havia dado spoilers do visual de Gretchen. Também no Instagram o músico escreveu: “Minha gente por aqui estamos a todo vapor com a morena toda estilosa “barbieando” com o look capilar novo”.

O novo cabelo impressionou os seguidores, que comentaram sobre a nova Gretchen. “Barbie e Ken brasileiros”, escreveu uma pessoa. “Loiraaaa amei tbm fica linda de qualquer jeito”, disse outra. “Vcs estão maravilhosos bronseadissimos aceita que dói menos parabéns vc arrasam”, disse uma terceira.

Andressa Urach anuncia mais esta novidade e divide opiniões: “Estou orando por você”

Conhecida por diversas polêmicas ao longo de sua carreira, a ex-miss bumbum, Andressa Urach, anunciou através de uma publicação compartilhada em sua conta do Instagram mais uma novidade: ela agora também faz parte da plataforma Privacy.

Aos que desconhecem, a Privacy é um site de compartilhamento de conteúdo adulto, no qual as pessoas pagam para ser assinantes de determinado indivíduo. Além de Urach, que recém entra para o time, diversos outros famosos já são produtores na plataforma.

“Uma trajetória marcada por desafios, superação e transformação. Modelo, vice-miss Bumbum Brasil, e participante de destaque no reality show ‘A Fazenda’ 6. @andressaurachoficial estreia seu perfil na Privacy onde irá compartilhar mais detalhes e bastidores de sua vida”, disse a plataforma.

Andressa Urach anuncia mais esta novidade e divide opiniões Reprodução - Instagram - Andressa Urach

