“O audiovisual, quando não mata, humilha”: Bruna Marquezine explica por que voltou a gravar após se despedir de elenco em série

A atriz Bruna Marquezine fez uma postagem do set de gravação da série ‘Amor da Minha Vida’, que deveria ter acabado na última segunda-feira, dizendo que apesar de ter se despedido da equipe, chorado, feito discurso, havia sido chamada novamente para gravar.

“Eu postei na segunda que era meu ultimo dia depois de filmar das 10h da noite às 10h da manhã, só que o audiovisual, quando ele não mata, ele humilha, né, e aqui tô eu de novo”, disse sentada em uma cadeira esperando sua hora de gravar.

A despedida da equipe foi inclusive compartilhada pelo ator João Villa, que faz parte do elenco, com Sophia Abrahão, Sérgio Malheiros, Ana Hikari, Malu Rodrigues e Danilo Mesquita, que estrelaram a comédia romântica com o selo do Star Original.

“Eu me despedi da equipe, fiz discurso, chorei, postei, e aí me fizeram voltar! Mas hoje é o último dia mesmo, não tem mais como mudar, último dia pra todo mundo”, afirmou.

Parecendo cansada, a atriz disse que é melhor não falar demais, porque no audiovisual do Brasil tudo pode mudar a qualquer momento. “Sempre falta alguma coisa, impressionante. Inclusive, acho que vou entrar em greve aqui”, brincou, em referência à greve de atores e produtores de Hollywood nos últimos dias por discussão de imagem e direitos autorais, a qual ela também aderiu.

BLUE BEETLE

Na última quarta-feira, a atriz de 27 anos se emocionou ao assistir o último trailer de ‘Besouro Azul’, sua estreia em Hollywwod onde faz par romântico com o personagem Jaime Reys, interpretado pelo ator Xolo Maridueña.

O filme deve estrear no Brasil no dia 17 de agosto