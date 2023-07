No Encontro, cropped de João Guilherme deixa Patrícia Poeta curiosa; entenda

João Guilherme, que está estreando no Globoplay, esteve no Encontro desta sexta-feira (21) e o famoso cropped não fugiu da conversa com Patrícia Poeta, que estava ao lado de Tati Machado e Valéria Almeida.

Ao vivo, o ator falou qual atitude tomou ao saber que uma foto tinha virado alvo de comentários homofóbicos: “Quando começaram os comentários, ou quando a pessoa que tentou me ofender teve o seu discurso publicado, eu dei risada. Eu vejo como a pessoa usa o humor para fazer uma homofobia”, disse ele.

Encontro: Cropoed usado por João Guilherme voltou a ser assunto e Patrícia Poeta não perdeu tempo (Reprodução/Globo)

Em seguida, ele afirmou para Patrícia Poeta que ficou chocado ao ver pessoas apoiando o preconceito: “Eu fiquei de cara e você vê ainda muita gente apoiando de verdade. Dentro desse cuidado que nós temos, eu dou muita atenção, mas eu tenho uma equipe e decidimos não dar palco, pois o problema não era o cropped. Estamos em 2023 e parece que no ano que vem teremos ainda esse tipo de conversa”.

No final, Patrícia Poeta disse que João Guilherme demonstra ser uma pessoa muito madura, mesmo com 21 anos. Segundo o famoso, ele precisou aprender cedo, já que desde sempre está nas redes sociais e no mundo artístico: “Eu tenho mais tempo sendo aquilo que o público conhece, do que o João Guilherme mesmo”.

João Guilherme fala qual sua atitude ao ver comentários sobre o uso de cropped (Reprodução/Globo)

Durante o Encontro desta sexta-feira (21), João Guilherme deixou ainda um recado: “Uma coisa que eu aprendi é que temos uma responsabilidade com tudo que a gente posta e que até fuja daquilo que você acredita. Com o tempo, errando e aprendendo, a gente vai aprendendo. As minhas redes sociais são as mesmas de quando eu era criança”.

O famoso também lembrou da mãe e disse que ela sempre ensinou que era preciso fazer a coisa certa: “Eu corro pelo certo. Antes, eu via como números, mas quando a gente se abre e comunica, as pessoas escutam e mudam. Eu fico feliz em ser uma ferramenta do bem e dar um propósito para todo este número”.

