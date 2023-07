Não são só os RBD que estão ensaiando, veja quem são os convidados especiais

Faltam apenas 40 dias para que Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez se reencontrem com seu público, depois de 15 anos de pausa do grupo RBD, que causou euforia após o grande sucesso da telenovela juvenil que levou o mesmo nome. Esta é uma das turnês mais esperadas que começará nos Estados Unidos.

Nesta oportunidade, o único ausente é Alfonso Herrera, que não os acompanhará na turnê que também percorrerá o México, a Colômbia e o Brasil. No total serão cerca de 50 datas, que se esgotaram quase instantaneamente quando, em janeiro deste ano, o seu retorno foi anunciado, o que muitos especularam que poderia ser suspenso após a gravidez de Maite e depois do acidente que Anahí teve no tímpano.

Os outros componentes do grupo estão ensaiando intensamente e ambas as artistas encontraram uma maneira de gerir a maternidade e os incômodos nos ouvidos para cumprir o compromisso. Maite optou por substituir a amamentação materna pela fórmula láctea para que a pequena Lía, com apenas dois meses, não seja afetada durante a turnê, declarou à revista Quién na semana passada.

Enquanto isso, nesta quarta-feira, 19 de julho, Manuel Velasco, marido de Anahí, detalhou para o “Ventaneando”: “A audição é parte fundamental do equilíbrio, por isso ela não pode fazer movimentos tão bruscos. Ela está fazendo suas coreografias muito bem, ensaios de vocalização, suas músicas, ensaiando normalmente com o desconforto causado pelo problema no tímpano, mas isso não impede que ela faça seu trabalho”.

Os convidados mais especiais dos ensaios

Neste quinta-feira, 20 de julho, foi precisamente Anahí quem compartilhou um vídeo fofo em suas histórias do Instagram sobre os ensaios, onde ela aparece dançando. Mas ela não estava sozinha, havia dois convidados muito especiais neste dia, são seus dois filhos, Manuel e Emiliano, que também começaram a dançar. Um deles se divertiu usando fones de ouvido enquanto brincava com sua mãe.

As três cantoras já são mães e decidiram levar seus filhos para a turnê. Em Maio, Manuel declarou que daria todo o apoio a Anahí para que ela possa brilhar durante os concertos, sem ter que deixar a maternidade de lado.

Anahí e seus filhos ensaiando antes de partir os EUA (Instagram @anahí)

“Enquanto ela estiver em turnê, os bebês também acompanharão em algumas ocasiões, mas em outras ocasiões eu estarei levando meus filhos para a escola e realizando as funções que me cabem a um pai de família, sempre muito atento a eles, assim como nós dois estamos sempre”, disse à revista ¡Hola!.

Enquanto isso, Andrés Tovar, marido de Maite, expressou em um encontro com os meios de comunicação que Lía acompanhará sua mãe, e ele compartilhará com elas os fins de semana e toda vez que puder assistir aos concertos. Por sua vez, Paco Álvarez, marido de Dulce María, contou que ele e a pequena Maria Paula compartilharão com ela: “Eu a encontrarei, voltarei e assim estaremos, em uma revolução de viagens infinitas para que ela sinta que estamos lá”, disse o também artista.

Este fim de semana, todos partirão para os Estados Unidos para começar os ensaios em El Paso, Texas, onde começará a série de concertos que terminará no dia 17 de dezembro.