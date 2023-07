Maíra Cardi desabafa sobre sentir ciúmes do noivo: ‘Segura meu cercadinho agora’

A coach de emagrecimento Maíra Cardi voltou a se ver no centro de uma polêmica após abrir o jogo sobre ciúmes. Por meio de um post no Threads, ela fez questão de analisar, e explicar, a diferença entre sentir ciúmes e ter cuidados dedicados à pessoa amada.

Uma publicação feita pelo Splash, relatou em detalhes as declarações da influenciadora.

Contando sua mudança de postura, Maíra começou relatando como se sentia em relação a questão do ciúme. Para isso, ela não se importou em comparar os relacionamentos amorosos com a criação de animais.

“Passei a vida inteira achando o máximo não ser ciumenta, tipo criação de galinhas livres que vivem bem soltinhas e comem o que querem. Afinal, o que é seu, volta”, começa Maíra.

Mudança de pensamento

Seguindo com sua linha de comparações e reflexões, Maíra revela que precisou chegar aos 40 anos para mudar seu pensamento em relação ao ciúme e cuidado.

“Aos 40 descobri que boy de raça come ração em casa, e seus passeios ao sol são controlados aos olhos do dono. Ele vale mais porque é bem cuidado”, revela.

“Logo, descobri a diferença entre ter ciúme e cuidar do que é seu! Segura meu cercadinho agora, porque estou mais cuidadosa do que nunca”!

Controladora?

O desabafo de Maíra acontece pouco tempo após a influenciadora ser criticada e chamada de controladora ao pedir para o noivo, Thiago Nigro, tirar a barba antes do casamento.

Usando seu Instagram, ela desabafou sobre o tema e rebateu as críticas, afirmando não se tratar de controle, mas sim de cuidado.

“‘Como ela é controladora, decide suas roupas, o que você come e agora até te pediu para tirar a barba para ela ver’. Desde que estamos juntos, nós cuidamos um do outro! Tudo referente ao dinheiro ele decide, e tudo o que eu gasto ele acompanha através do celular. Não tem meu dinheiro e o dinheiro dele”!

Ela ainda afirmou que todas as ações referentes aos negócios das empresas são tomadas pelo noivo, enquanto ela se mantém responsável por definir qualquer coisa referente à família.

“O que quero dizer é que dividimos as tarefas de acordo com o que cada um faz melhor, tornando tudo mais leve para todos, como a Bíblia ensina, e isso se chama cuidar, e não mandar!”, finaliza.