Final de Vai na Fé: Protagonista recebe proposta que pode mudar sua vida; entenda

Nos últimos capítulos de Vai na Fé, a carreira de Sol (Sheron Menezzes) vai sofrer um forte declínio, já que ela descobre que foi enganada por um diretor de um videoclipe musical. Mas, um outro personagem vai ajudar a protagonista da novela das 19 horas.

Em cenas que ainda estão por vir, enquanto ela ameaça desistir da carreira, Lui (José Loreto) consegue fazer com que a dançarina mude de ideia e conversa com ela sobre uma proposta irrecusável, que pode mudar a sua vida.

Porém, nem tudo será fácil, já que a viúva de Carlão (Che Moais) fica em cima do muro sobre o convite que é feito pelo cantor. Mas, o personagem de José Loreto em Vai na Fé insiste mostrando que o clipe fez muito sucesso nas redes sociais, transformando Sol em uma estrela.

“A Kate (Clara Moneke) disse que tá até fazendo sucesso. Mas não sou eu. Se o preço de ser artista é me transformar em alguém que eu não sou, eu não quero”, diz a famosa para o filho de Wilma (Renata Sorrah), que responde que ser artista é ser quem você é de verdade: “Aprendi isso caindo e levantando. Quando eu me conecto com o público no palco é quando eu me sinto mais eu”.

Ainda no momento desabafo, Sol diz para Lui que também se sente bem ao pisar no palco e ele questiona se ela quer mesmo acabar com sua carreira na música: “Como? Aquele empresário muda tudo que eu faço!”, destaca ela.

Será neste momento, que Lui diz que Sol vai abrir o seu show no Sunset Festival: “O palco vai ser todo seu e você pode mostrar para o mundo inteiro a artista que você é, com a sua voz!”, sugere ele, que deixou o retiro e resolveu também voltar aos palcos.

