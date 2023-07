Com 18 anos, sobrinha de Xuxa, Nikki Meneghel aparece deslumbrante e arranca elogios; confira

Conhecida por suas atuações em produções como ‘Os Dez Mandamentos’, da Record, a jovem Nikki Meneghel, sobrinha da apresentadora Xuxa, completou recentemente 18 anos e vem encantando seus seguidores do Instagram.

Em um dos cliques recentes, Nikki mostrou o resultado das mechas loiras após uma tarde no salão, o que resultou em comentários como: “Linda e perfeita”, “Meu Deus, surreal” e “Como você consegue ser tão linda assim?”.

Vale lembrar que além de atuar na novela da Record, a sobrinha de Xuxa também já estava presente como apresentadora do longa “Xuxa em O Mistério de Feiurinha”. Em seu trabalho mais recente, Nikki atuou na série “Valentins”, do canal infantil Gloob.

Por sua vez, aos que desconhecem, além de ser sobrinha de Xuxa, a jovem é filha do cirurgião Cirano Rojabaglia, que faleceu em 2015, vítima de um infarto fulminante em Angra dos Reis.

Pela primeira vez aos 64 anos, Gretchen muda o cabelo para o loiro Imagem: reprodução Instagram (@mariagretchen)

Nunca é tarde para tentar coisas novas e Gretchen é a prova viva disso. Atualmente no seu 18º casamento, a mudança desta vez não tem a ver com o amor, e sim com visual.

Ais 64 anos, a cantora apareceu pela primeira vez loira e mostrou o resultado em seu Instagram no início da noite da última quinta-feira (20).

Na legenda da publicação, a ‘Rainha do Rebolado’ escreveu: “Porque nós amamos a vida. Amamos o sol. O céu azul. O mar. E nos amamos muito. Viver a vida com alegria então. Melhor ainda. Novo look para o verão.” Vale lembrar que ela mora com o marido em…