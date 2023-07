‘Barbie Girl?’: Vestido de drag, destaque de Terra e Paixão chama a atenção na web

“Assim o Ramiro não aguenta” e “Diva” são algumas das reações dos fãs de Diego Martins, que vive o Kelvin de Terra e Paixão, que deixou a novela das 21 horas da TV Globo um pouco de lado e voltou a se caracterizar como drag queen.

Em uma publicação desta quinta-feira (20), o ator apareceu com um look que mistura tons de amarelo e rosa e chamou a atenção de todos. Mas, para quem pensa que seu personagem na novela vai ser uma drag, a resposta é não. O famoso se arrumou todo para ser jurado de um concurso ao lado de outras celebridades.

Sucesso nas redes sociais e na comunidade LGBTQIAP+, Diego participou como jurado, nesta quinta-feira (20), da 2ª edição do TikTok DragSync, onde oito finalistas batalharam para conquistar o posto de nova drag queen ícone do lip sync brasileiro.

Além do destaque da novela Terra e Paixão, a competição também contou com outras celebridades importantes da comunidade LGBTQIAP+, como Pabllo Vittar, Lia Clark, Marcia Pantera e Sheyla Christina.

Entenda a disputa

Comandada por Loic Koutana e Penelopy Jean, nesta quinta-feira (20), a competição começou na plataforma do TikTok no mês de junho, onde drags de todo o país postaram uma performance de lip sync [dublagem], de até um minuto, usando a hashtag #TikTokDragSync e se inscreveram para participar do concurso.

Ao todo, a hashtag movimentou a plataforma e acumulou mais de 2 bilhões de visualizações. Depois, uma votação definiu quem eram os oito nomes que iriam se enfrentar na final, onde mostraram talento para conquistar a preferência do júri por meio de batalhas em duplas.

Participaram desta etapa Aimée Lumiere, Dricca, Slovakia, Isis Paradox, Joanne Labixa, Manillê, Aphrodite e Savana – que apresentaram performances de ícones da cena pop brasileira e internacional, como “Erva Venenosa”, de Rita Lee; “I wanna dance with somebody”, de Whitney Houston; e “Sou a Barbie Girl”, de Kelly Key, entre outras músicas.

Todas as performances e batalhas foram transmitidas em uma live nesta quinta-feira (20) no TikTok, a partir das 19h, quando a grande vencedora foi revelada. A drag queen campeã levou uma viagem para a DragCon UK 2024 e R $ 20 mil. A segunda colocada recebeu R$ 10 mil e a terceira, R$5 mil.

