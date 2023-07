Barbie Brunete: Ex-Mulheres Ricas reúne coleção invejável da boneca que virou filme

A arquiteta Brunete Fraccaroli, que fez parte do elenco do reality show Mulheres Ricas, também entrou na febre da Barbie, boneca que ganhou um filme inédito nos cinemas. Mas, há um detalhe, ela está na onda há mais de 30 anos, quando começou a colecionar o brinquedo.

Atualmente, a socialite tem uma coleção com quase 500 bonecas de valores que vão de 10 dólares até 3 mil, ou seja, de R$ 40 até mais de R$ 14 mil. Mas, durante uma entrevista ao GShow, ela contou que quase perdeu uma boa parte, quando doaram as Barbies por engano.

Ex-participante do reality show Mulheres Ricas, Brunete Fraccaroli diz estar amando sucesso do filme (Reprodução/Instagram)

“Elas voltaram todas peladas, sem roupa, sem sapato. Liguei para o Thidy Alvis [estilista], que hoje veste a Eliana, e perguntei se ele sabia fazer roupas de boneca. Disse que tinha umas trinta Barbies peladas e ele mandou pra todos os estilistas do Brasil, para cada um vestir uma”, recorda ela.

A ex-participante do reality show Mulheres Ricas, da Band, também lembrou como sua coleção foi ficando maior. Segundo ela, sua filha perdeu o interesse em ter as bonecas da Mattel. De acordo com a arquiteta famosa, a virada aconteceu em 2001: “Ela tinha algumas que não gostava e eu comecei a juntar, a arrumar, e me apaixonei”, contou ela.

Margot Robbie como 'Barbie Enchanted Evening' (Lia Toby/Getty Images) (Lia Toby/Getty Images for Warner Bros.)

Fã desde os anos 1990, Brunete Fraccaroli também já virou uma Barbie. Durante um evento em São Paulo, a famosa reuniu alguns amigos e participou de uma exposição sobre colecionadores exóticos, onde levou sua coleção.

Mas, o que ela menos esperava aconteceu, ela virou uma boneca: “Vendo todo esse processo, a Mattel me ligou e perguntou se eles poderiam fazer uma boneca com meu rosto, porque eles iam lançar a Barbie arquiteta. Pensei até que fosse uma pegadinha”, relembra a famosa, que também destacou que o sucesso do filme está diretamente ligado ao que a boneca representa.

