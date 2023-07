Atriz do teste de fidelidade revela proposta milionária por noite com ela; confira o valor Imagem: reprodução Instagram (@thalita.dfiel_)

Thalita Souza disse que todos os dias recebes propostas ousadas em suas redes sociais, mas nenhum se comparou a uma proposta milionária recente.

De acordo com a influenciadora, que também é atriz do ‘Teste de Fidelidade’, um homem ofereceu R$ 1,7 milhão por uma noite de sexo com ela.

“Nunca havia recebido uma proposta com um valor tão alto. Mas xinguei ele e disse que não fazia programas. Não sei se era sério ou um golpe, mas nem procurei saber porque não me interessava, tratei logo de bloqueá-lo”, explicou.

Contudo, Thalita comenta que é comum receber os mais diversos tipos de propostas. “Na internet, as pessoas acham que podem tudo, que é terra de ninguém, mas não é bem por aí. Tem muitos loucos”.

Entrevistada do programa ‘Conversa com Bial’, que vai ao ar nesta sexta-feira (21) na Rede Globo, Claudia Ohana, de 60 anos, voltou a falar sobre o ensaio que realizou para a ‘Playboy’ em 1985.

38 anos depois das fotos, a atriz, no ar em ‘Vai na Fé’, ainda é questionada com frequência sobre sua depilação íntima, e o papo não poderia deixar de ser levantado por Pedro Bial.

“Eu acho que aqueles pelos todos são mentira. Não é possível. E olha que me depilei para as fotos. Quem me depilou foi o Ruy”, disse Claudia, se referindo ao ex-marido, com quem esteve casada entre 1981 e 1984.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

