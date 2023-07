O famoso MC Marcinho já respira sem ajuda de aparelhos após passar por uma cirurgia para implantar um coração artificial.

Segundo o boletim médico, ele ainda precisa de cuidados intensivos, mas está estável, como detalhado pelo site G1.

O artista foi internado no dia 27 de junho, no Hospital Copa D’or, no Rio de Janeirio, com um quadro de insuficiência cardíaca e renal.

Como informado, ele convive com uma série de doenças crônicas há cerca de dez anos: diabetes, doença renal e cardiopatia dilatada.

Durante cirurgia, ele recebeu um dispositivo de assistência ventricular (DAV), aparelho que bombeia sangue para o corpo, cumprindo ou complementando a função do coração.

Após nova cirurgia, MC Marcinho permanece internado e espera transplante de coração

Após receber o coração artificial, Marcinho permanecerá internado pelos próximos meses.

Ainda de acordo com as informações, ele seguir na espera para receber um transplante do órgão.

Com informações do site G1

