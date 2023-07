38 anos depois, Claudia Ohana fala sobre capa da Playboy e diz que foi depilada pelo ex-marido

Entrevistada do programa ‘Conversa com Bial’, que vai ao ar nesta sexta-feira (21) na Rede Globo, Claudia Ohana, de 60 anos, voltou a falar sobre o ensaio que realizou para a ‘Playboy’ em 1985.

38 anos depois das fotos, a atriz, no ar em ‘Vai na Fé', ainda é questionada com frequência sobre sua depilação íntima, e o papo não poderia deixar de ser levantado por Pedro Bial.

“Eu acho que aqueles pelos todos são mentira. Não é possível. E olha que me depilei para as fotos. Quem me depilou foi o Ruy”, disse Claudia, se referindo ao ex-marido, com quem esteve casada entre 1981 e 1984.

Nos últimos capítulos de Vai na Fé, a carreira de Sol (Sheron Menezzes) vai sofrer um forte declínio, já que ela descobre que foi enganada por um diretor de um videoclipe musical. Mas, um outro personagem vai ajudar a protagonista da novela das 19 horas.

Em cenas que ainda estão por vir, enquanto ela ameaça desistir da carreira, Lui (José Loreto) consegue fazer com que a dançarina mude de ideia e conversa com ela sobre uma proposta irrecusável, que pode mudar a sua vida.

Porém, nem tudo será fácil, já que a viúva de Carlão (Che Moais) fica em cima do muro sobre o convite que é feito pelo cantor. Mas, o personagem de José Loreto em Vai na Fé insiste mostrando que o clipe fez muito sucesso nas redes sociais, transformando Sol em uma estrela.

Vai na Fé: Lui faz proposta para mudar a vida de Sol (Reprodução/Globo)

