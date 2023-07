Trégua entre irmãos? Príncipe William programa viagem para os Estados Unidos; saiba razão

Nesta quarta-feira, 19 de julho, o Earthshot Prize e a Bloomberg Philanthropies anunciaram que sediarão o segundo Earthshot Prize Innovation Summit anual na cidade de Nova Iorque, em 19 de setembro de 2023. E o príncipe William, 41, marcará presença no evento. A cúpula, que será realizada durante a NYC Climate Week, destacará os finalistas deste ano para o prestigioso prêmio.

Aclamado como um dos “prêmios ambientais de maior prestígio da história”, a iniciativa foi criada pelo príncipe de Gales em 2020 para combater as mudanças climáticas e ele se dirigirá aos finalistas no dia da cúpula.

Michael R. Bloomberg, fundador da Bloomberg Philanthropies, disse em um comunicado oficial: “Para enfrentar efetivamente a crise climática, precisamos investir em soluções inovadoras e novas ideias que possam acelerar o progresso global e ajudar a reparar o planeta. Os finalistas do Prêmio Earthshot deste ano são ótimos exemplos do tipo de ação ousada e pensamento criativo de que precisamos, e nossa equipe está ansiosa para trabalhar com o Príncipe William para apoiá-los enquanto expandem suas ambições”.

Reprodução Stories príncipe e princesa de Gales @princeandprincessofwales (Instagram)

As notícias da próxima viagem americana do príncipe real, que até o momento não inclui um encontro com seu irmão, o príncipe Harry, foram compartilhadas na página do Instagram dedicada ao príncipe e à princesa de Gales, Kate Middleton, com detalhes sobre o Earthshot Prize Innovation Summit deste ano, incluindo a data e o local.

Apenas alguns meses atrás, foi revelado que o Prêmio Earthshot de 2023 aconteceria em Cingapura, em 7 de novembro de 2023. Quando a notícia foi revelada, um vídeo de anúncio foi postado no Instagram do casal de Gales. O clipe apresentava impressionantes fotos tiradas em diferentes partes de Cingapura.

Ao fundo, ouve-se a voz do príncipe William dizendo: “É incrível o que nós, humanos, podemos construir. Muitas vezes esquecemos que isso tem um custo. Podemos criar um futuro diferente — um futuro melhor. Mas, apenas se o alcançarmos agora”.

Leia também: