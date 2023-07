Spoiler de Terra e Paixão: Personagem conservadora muda bar de Cândida

Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, novela exibida pela Globo na faixa das 21 horas, o bar de Cândida (Susana Vieira) vai mudar radicalmente de função com a chegada de uma nova personagem, que vai tomar o estabelecimento de Luana (Valéria Barcellos).

Em um momento de reviravolta, Nice (Alexandra Richter) chega ao folhetim como uma misteriosa missionária, que assume o bar ao ser tida como a verdadeira herdeira da falecida. Desta maneira, uma das primeiras medidas que toma é transformar o bar em uma espécie de igreja.

Terra e Paixão: Mãe de Caio volta e Irene contrata mulher para matá-la (Reprodução/Globo)

Além disso, a missionária, que é amiga de Irene (Gloria Pires), busca converter os funcionários, com foco especial em Berenice (Thati Lopes), que trabalha como faxineira do local: Não gosto desses aposentos, cheiram a perfume barato. Mal consigo dormir, pensando nos corpos. Corpos nus, corpos loucos por sexo que se deitaram nesses colchões, se enrolaram nessa colcha”, reclama a herdeira de Cândida.

LEIA TAMBÉM: Final de Vai na Fé: Fuga em navio, explosão fazem parte do novo mistério de Theo

Em seguida, ela diz que tem uma missão no mundo e que Berenice faz parte dele: “Vê-se de longe que é uma jovem que perdeu a pureza. Você precisa ser consertada”, diz a nova personagem de Terra e Paixão.

Em Terra e Paixão: Agatha, mãe de Caio, não morreu (Reprodução/Globo)

Além disso, Nice também vai mudar as regras do bar que foi de Candida. Em cenas futuras, ela afirma que os funcionários terão que obedecer algumas coisas e também se “converter” para continuar trabalhando no local. Ela, inclusive, chega a ameaçar demitir Luana caso ela não esteja disposta a aceitar e se adaptar ao novo funcionamento.

Vale destacar que a chegada de Nice (Alexandra Richter) em Terra e Paixão, novela escrita por Walcyr Carrasco, está prevista para o capítulo do dia 25 de julho. Além dela, o elenco conta com Bárbara Reis, Cauã Reymond, Johnny Massaro, Tony Ramos, Glória Pires, Agatha Moreira, Débora Falabella e Paulo Lessa.

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres de Areia: Depois de roubar o noivo dela, Raquel provoca Ruth