Reprise de Mulheres Apaixonadas: Fim de casamento faz personagem ser criminosa

Nos próximos capítulos da reprise de Mulheres Apaixonadas, no Vale a Pena Ver de Novo, Heloísa (Giulia Gam) vai colocar a vida de três pessoas em risco, algo que vai deixar em choque toda a família, principalmente Helena (Christiane Torloni).

O caos na vida da personagem começa depois do fim do casamento com Sérgio (Marcello Anthony), que se cansa dos ataques de ciúmes da amada e decide por um ponto final em tudo. Mas, o gatilho para o ataque de Heloísa será quando ela descobrir que o ex-marido saiu de casa para ir morar em um hotel.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Heloísa não aceita o fim do casamento, se descontrola, e apronta mais uma (João Miguel Júnior/Globo)

Na cena, ela aparece bastante indignada a ponto de persegui-lo e, ao mesmo tempo, convencê-lo a voltar a morar com ela. Mas, o personagem de Marcello Antony em Mulheres Apaixonadas não cai na conversa dela, que tem novos surtos e se afasta de vez do amado.

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres de Areia: Depois de roubar o noivo dela, Raquel provoca Ruth

Tudo fica ainda pior quando Helô começa a ter visões de Sérgio com outras mulheres. Ela também começa a acreditar que suas paranoias são verdadeiras e decide lutar pelo amor do personagem, chegando a atacar Leila (Xuxa Lopes), sua primeira vítima, durante um passeio. Na cena, Heloísa está no carro e acaba enxergando a telefonista e causa um grande acidente de carro.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Helena perde totalmente o controle e briga com Heloísa (João Miguel Júnior/Globo)

Depois, será a vez de Vidinha (Júlia Almeida), que quase será atropelada pela irmã de Helena. Na cena da reprise da TV Globo, Helô encontra a jovem na garagem do prédio e joga o veículo para cima da rival, chegando a derrubá-la. Vidinha machuca seriamente o braço e Lorena (Susana Vieira) fica nervosa.

Depois delas, Heloísa chega a atacar o próprio Sérgio, que humilha a ex-mulher depois de uma serenata. Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, o personagem de Marcello Anthony acusa a mulher de ser estéril e ela decide pegar uma faca para atacá-lo. No entanto, apesar de ser atingido com o golpe, Sérgio sobrevive.

LEIA TAMBÉM: Internado há mais de dez dias, Arlindo Cruz segue no CTI; saiba o motivo