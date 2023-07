“Que eu nunca perca a fé!”: Simony posta vídeo antigo onde canta ‘Romaria’ com Tiago Abravanel

Após vencer o câncer, apesar de ainda estar em tratamento, a cantora Simony postou um vídeo antigo no qual canta ‘Romaria’ com o também cantor e apresentador Tiago Abravanel.

Na legenda, ela fala sobre fé e também sobre a importância de fechar ciclos de deixar que as coisas novas entrem em sua vida.

“Que eu nunca perca a fé. Que cada dia eu possa ser a minha melhor versão. Que eu não tome a narrativa de maldade das pessoas pra mim, o barulho está dentro delas. Que eu possa virar a chave e fechar ciclos, que o novo venha”, disse.

No vídeo postado, que faz parte da segunda temporada do ‘Sai da Caixa’, postado no canal Splash, do UOL, Simony demonstra seu carisma ao cantar o clássico de Renato Teixeira, assim como Abravanel.

A cantora disse recentemente que está na reta final de sei tratamento contra um agressivo câncer do intestino, agora em remissão, e que durante todo esse período do tratemento seu maior medo foi perder contato com seus filhos. Ela é mãe de Ryan, de 22 anos, Aysha, de 20, Pyetra, de 16 e Anthony, de nove.

Segundo a cantora, seu tratamento será finalizado em agosto. Os últimos exames mostraram que não há mais resquícios do câncer em seu organismo e que a doença está em remissão, mas mesmo assim seus médicos a aconselharam a concluir o tratamento.

Simony também revelou que durante todo esse período manteve contato com outros artistas que também estão em meio ao tratamento do câncer, como Preta Gil e Conrado, e durante todo o processo agradeceu o apoio do marido, que sempre esteve ao seu lado. “Obrigado por não soltar a minha mão!”, disse.