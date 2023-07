Posando de calcinha, Alessandra Negrini esbanja carisma e é elogiada por seguidores; confira

Somando mais de 380 mil curtidas em apenas 16 horas de publicação, a atriz Alessandra Negrini, de 52 anos, repercutiu entre os internautas após compartilhar um vídeo no qual posa de calcinha e esbanja carisma.

Atualmente, a artista conta com 5 milhões de seguidores em sua conta do Instagram e, nesta publicação em específico, recebeu diversos comentários, dentre eles:

“Tropa que ama o sorriso dessa mulher”;

“Alessandra sorteia uma fã pra você casar”;

“Não acha imprudência das pessoas dizerem que a Monalisa foi uma obra de arte sem nem ter te conhecido?”;

“Se Van Gogh fosse vivo eu tenho certeza que a obra de arte mais linda que ele ia pintar seria você”;

“Que vista! Me refiro à do pessoal da rua olhando para você”.

Inclua também esses conteúdos de nosso site em sua lista de leitura:

Sem mais delongas, veja a seguir o registro que repercutiu na web. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

Internado há mais de dez dias, Arlindo Cruz segue no CTI; saiba o motivo

Arlindo Cruz está internado no Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram)

O sambista Arlindo Cruz está internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, com pneumonia. Segundo o boletim médico, publicado nesta quarta-feira (19), o artista está no local há mais de 15 dias.

“A Casa de Saúde São José informa que o paciente Arlindo Cruz foi atendido na unidade no dia 2 de julho e, desde essa data, segue internado no CTI para o tratamento de uma pneumonia. O quadro...