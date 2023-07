‘Mansão Mal-Assombrada’: remake mistura terror e comédia do início ao fim; o Metro já viu e revela se vale a pena

Com referências da clássica atração dos parques da Disney, o remake de ‘Mansão Mal-Assombrada’ estreia nos cinemas no dia 27 de julho. Após 10 anos do filme com Eddie Murphy (2003), a abordagem atual do lar de fantasmas ganhou uma nova roupagem com o elenco e a narrativa.

Embora a produção não cause pavor ou pesadelos no público e, de fato, não seja sua intenção, os fantasmas presentes no longa podem ser um tanto intimidadores até que o espectador se acostume com eles. Além dos elementos visuais fantasmagóricos, o filme também apresenta diversos cortes de tensão e cenas de susto.

Na mesma medida em que surgem os cortes de tensão, o timing para cenas de alívio cômico são muito presentes e bem colocados. Intérprete da médium Harriet, Tiffany Haddish é um dos destaques divertidos na trama, entregando diversas falas capazes de arrancar boas risadas do espectador, além de apresentar uma adequação impecável à personagem. Ao dar vida a Kent, o veterano Owen Wilson também não fica atrás no quesito humor.

‘Mansão Mal-Assombrada’ não é o tipo de filme que se anseia por acompanhar nas telonas, quando comparado a outros grandes títulos. No entanto, acaba sendo uma opção divertida e que não gera nenhum arrependimento após deixar a sala de cinema. Para quem não sabe muito bem qual produção assistir e gosta de surpresas, o longa se torna a escolha ideal.

Narrativa do longa-metragem

‘Mansão Mal-Assombrada’ inicia sua narrativa por meio de elementos assombrosos com a história de Gabbie (Rosario Dawson) e seu filho, Travis (Chase Dillon), que após comprar uma mansão a baixo custo em New Orleans, passam a presenciar eventos inexplicáveis. Presos à casa por uma entidade maligna, a mulher resolve recorrer a uma equipe de especialistas sobrenaturais, a fim de se ver livre.

Devido sua busca por ajuda, o caminho de Gabbie se cruza com Ben Matthias (Lakeith Steinfeld), um criador de lentes capazes de registrar partículas fantasmagóricas. Embora o rapaz não acredite em forças sobrenaturais, acaba contando com experiências pavorosas e se junta com mais um grupo de especialistas para desvendar o mistério e lutar contra os invasores.

Grandes nomes estão presentes na trama, como Owen Wilson, Danny Devito, Rosario Dawson, Lakeith Stanfield, Jared Leto e Jamie Lee Curtis. Assista ao trailer: