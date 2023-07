Look de Larissa Manoela para pré-estreia de ‘Barbie’, chama atenção: ‘assassinou as Barbies?’

O look escolhido por Larissa Manoela para assistir a pré-estreia do filme “Barbie”, está dando o que falar. Acompanhada do noivo, a atriz surgiu usando um look em tons de rosa, mas o que realmente chamou a atenção foi o colar escolhido pela atriz.

Seguindo o tema do filme, Larissa optou por combinar uma saia, blazer, sapato e bolsa em tons de rosa pink com um corset em tom de rosa bebê.

Para completar o visual, Larissa optou por um colar composto por diversas pernas e braços de bonecas Barbie.

Assim que as primeiras fotos da atriz foram compartilhadas nas redes sociais, diversos seguidores se espantaram com a escolha do acessório e fizeram questão de comentar sobre ele.

Muitos inclusive chegaram a considerar o acessório como algo “macabro”.

Críticas ignoradas

Apesar de receber uma onda de críticas por conta do look escolhido, a atriz não se mostrou abalada, e reafirmou ter curtido a produção.

Em um carrossel, com diversas fotos do evento, Larissa fez questão de ressaltar o acessório inusitado. Rapidamente ela recebeu diversos comentários, com destaque para o de seu noivo, André Luiz Frambach: “Sou apaixonado em você meu amor! De rosa então! Aliás, todas as cores. Você fica perfeita sempre”.

Entre os seguidores, apesar do espanto da maioria, a produção parece ter sido aprovada.

“Achei meio macabro essas pernas penduradas”, comentou uma seguidora, ao que outra declarou em tom divertido: “Você assassinou as Barbies, que é isso”!

Leia também: Crise familiar de Larissa Manoela volta a ser debatida e fãs apoiam a artista

“Amei tanto o look de vocês! E cara, acredita que eu arrancava as pernas das minhas Barbies para fazer de conta que eram varinhas? Isso foi logo quando eu assisti Harry Potter”, compartilhou outra seguidora.

“Ficaria bem mais bonito se fosse um colar feito com sapatos da Barbie. As pernas eu achei um horror”, opinou um quarto.