Gil do Vigor chora ao desabafar com Ana Maria Braga sobre sabotagem de universidade americana

Reprodução Gil do Vigor desabafa com Ana Maria Braga sobre resultado de prova em universidade nos Estados Unidos (Gshow)

Na manhã desta quinta-feira, 20 de julho, Ana Maria Braga recebeu Gil do Vigor no Mais Você de hoje. Geralmente, o quadro ‘Tá Lascado’ com o ex-BBB é on-line, já que ele mora atualmente nos Estados Unidos, por cursar faculdade lá.

E, foi exatamente sobre esse assunto que Gil desabafou durante o programa matinal. O vigoroso denunciou que foi prejudicado em sua prova, pois a universidade perdeu 7 páginas das 33 que ele havia feito. “Nós entregamos tudo o que nós fizemos, inclusive as páginas em branco. É obrigatório enumerar as páginas [da prova]. No meu caso, minha prova tinha 33 páginas e, da página 21 à página 30 tá um buraco. Não tem as páginas. E eu fiz o meu trabalho”, contou.

No #MaisVocê Gil do Vigor afirma que foi sabotado pela Universidade em que ele faz o PHD e diss também ter deixado de fazer de 5 a 7 milhões em publicidade... pic.twitter.com/2oxF19xzt4 — eplay (@forumeplay) July 20, 2023

Gil ainda seguiu o desabafo falando que “eu tinha feito a prova brilhantemente” e que, por isso, ele quer que a faculdade reveja a sua nota, já que ele foi reprovado por um erro que não foi dele. “Eu reportei para a universidade. Eu precisava apenas de 0,8 e eles me deram apenas 0,2, porque perderam as minhas páginas”.

Emocionado, Gil conta que perdeu muitos contratos por escolher seguir se dedicando aos estudos: “Eu abri mão de muitas coisas. Só de trabalhos publicitários, foi de 5 a 7 milhões de contratos que eu tive que abrir mão. Eu não tô brincando no meu PhD. E em uma prova de 30 páginas, 8 delas sumirem. É inacreditável”.

O economista acredita que pode ter sido algo premeditado, por xenofobia: “A coordenadora foi muito clara: ou eu refaço, ou eu tô fora do PhD. Eu tô sendo punido por um erro deles. E eu me pergunto: ‘Por quê? Por que comigo? O que foi que eu fiz?’. Eu só tô lá estudando, dando minha vida. Eu só quero o justo, eu não consigo lidar com injustiça [...] Eu quero que eles arrumem o erro deles de terem perdido minha prova”.

Ana Maria confortou o amigo dizendo que a situação será resolvida e solicitando que a universidade reveja o erro deles. “A gente quer você aqui feliz, Gil”, concluiu a apresentadora.

Leia também: