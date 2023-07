Final de Vai na Fé: Fuga em navio, explosão fazem parte do novo mistério de Theo

Theo vai explodir empresa no final de Vai na Fé (Reprodução/Globo)

Na reta final de Vai na Fé, novela exibida pela Globo na faixa das 19 horas, Ben (Samuel de Assis) pode não ter um futuro feliz com Sol (Sheron Menezzes), afinal, os protagonistas caem em mais uma armadilha de Theo (Emílio Dantas).

Em cenas futuras, o vilão da história apronta mais uma para se livrar do ex-amigo. Desta vez, o empresário, que está descontrolado, joga tudo pro alto e coloca despeja gasolina no balcão da sua empresa, causando uma grande explosão.

Calma, a ideia do ex-marido de Clara (Regiane Alves) não é ficar com o seguro, mas matar o protagonista de Vai na Fé, que está no local. Vale destacar que Theo já não tem muita coisa para perder, afinal, ele já é um foragido da polícia, após matar Orfeu (Jonathan Haagensen).

Sol pode matar Theo no final de Vai na Fé? (Reprodução/Globo)

No entanto, o advogado da novela da TV Globo leva a melhor e consegue se salvar e se casar com Sol. Já o vilão da trama consegue sumir e, sem deixar rastros, vai ficar fora de cena por um tempo.

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres Apaixonadas: Fim de casamento faz personagem ser criminosa

Theo chega a mudar o visual para não ser capturado pela polícia, tingindo os cabelos e tirando a barba. Até onde se sabe, o personagem de Emílio Dantas em Vai na Fé tenta fugir dentro de um navio.

Jenifer fica entre a vida e a morte no final de Vai na Fé

Na reta final de Vai na Fé, Jenifer (Bella Campos) volta a ser uma questão importante na relação de Ben (Samuel de Assis) e Theo (Emílio Dantas), que segue tentando atrapalhar a vida do advogado. Mas, uma decisão da jovem vai acabar caindo como uma bomba.

Jenifer tenta apunhalar vilão e fica entre a vida e a morte (Divulgação/Globo)

Em cenas futuras, a estudante de Direito vai morar com o vilão da novela das sete, atitude que não agrada o protagonista e também faz o empresário ficar todo cheio de si, já que ele decide se vangloriar da situação e começa a mandar os momentos entre pai e filha para o noivo de Sol (Sheron Menezzes).

Mas, o que nenhum dos dois sabe, é que tudo não passa de um plano de Jenifer, que pretende achar alguma prova e desmascará-lo no final de Vai na Fé. Do outro lado, Ben e Sol seguem sem aprovar a ideia.

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres de Areia: Depois de roubar o noivo dela, Raquel provoca Ruth