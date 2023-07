Família vai reformar a casa e encontra túmulo com artefato histórico e valioso de mais de 1,1 mil anos

O telefone tocou em um escritório do governo local na Noruega. Na linha estava um homem alegando ter encontrado uma espada da era viking enquanto cavava o quintal de sua casa. Parece história de um livro, mas é o que aconteceu com uma família norueguesa recentemente.

Anne e Oddbjørn Holum Heiland estavam cavando no quintal de sua casa em Setesdal em uma noite de sexta-feira, quando fizeram a descoberta. “Eu não ia cavar muito, apenas um pouco na encosta atrás da casa, para obter mais espaço entre a casa e o terreno”, disse Heiland ao site Science Norway.no.

Reprodução O casal noroeguês Anne e Oddbjørn Holum Heiland encontraram espada e joias vikings (Foto: Joakim Wintervoll)

O norueguês contou ao site que quando ele começou a remover o solo superficial, descobriu uma pedra retangular: “Eu olhei para ele e pensei que se parecia muito com a lâmina de uma espada”, disse Heiland. “E então, quando soltei o conteúdo do balde de escavação, o cabo da espada caiu”.

Quando percebeu que se tratava de uma espada, ele parou de cavar e fez a ligação para o município. Mas foi só dois dias depois, na segunda-feira, que o arqueólogo Joakim Wintervoll foi comunicado sobre a descoberta: “No começo eu pensei ‘isso é real?’”, disse ele à Newsweek.

Wintervoll pediu a Heiland que enviasse uma foto da descoberta. “Foi quando percebi que isso era um grande negócio”, disse ele. “Pela foto, era claramente uma espada e muitos outros objetos que eu poderia identificar como artefatos históricos”.

Arqueólogos descobrem que se trata de objetos do período viking

Reprodução Cabo da espada Viking de 1,1 mil anos (Foto: Joakim Wintervoll)

Wintervoll visitou a casa de Heiland junto com Jo-Simon Frøshaug Stokke, do Museu de História Cultural de Oslo, e logo confirmaram a identidade da espada: “Achamos que é do período viking por volta do século 9 ao 10, com base na forma do cabo”, disse ele.

Em uma investigação mais aprofundada, os arqueólogos e o casal encontraram ainda pérolas adornadas com ouro, um broche de bronze, a fivela de um cinto, uma lança normal e outra longa a ser usada ao montar um cavalo. “É fácil pensar, com base na espada e na lança, que um guerreiro foi enterrado ali”, explicou Wintervoll.

A partir desses novos objetos, o arqueólogo ainda conseguiu descobrir que eram peças de alguém que tinha boa condição financeira: “Possivelmente alguém acostumado ao combate montado. As descobertas de pontas de vidro douradas, fivela de cinto pintada de ouro e um broche com figuras de animais feitas à mão mostram que essa pessoa era alguém de recursos”.

Reprodução Foto: Joakim Wintervoll (Foto: Joakim Wintervoll)

A área de Setesdalen, aonde mora o casal Heiland, está repleta de achados vikings, mas, segundo o arqueólogo, é uma raridade encontrar algo como o que a família encontrou. “A maioria dos arqueólogos nunca consegue ver ou tocar uma espada em sua carreira, então me senti bastante sortudo”, disse Wintervoll.

A espada e o resto dos objetos do túmulos agora estão no Museu do Patrimônio Cultural em Oslo onde acontecerá uma análise mais aprofundada por conservacionistas do museu para aprender mais sobre a história desses itens e do habitante da sepultura.

