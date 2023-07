Em plena recuperação, Madonna reaparece e usuários criticam sua imagem: “Não é ela”

A saúde de Madonna parece estar evoluindo favoravelmente. Mais de duas semanas após ter recebido alta dos cuidados intensivos, a artista reapareceu nas redes sociais parecendo muito bem.

Através de sua conta no Instagram, a cantora de 64 anos compartilhou no dia 18 de julho três imagens inéditas para demonstrar a seus milhões de seguidores que sua recuperação está avançando sem problemas.

A icônica intérprete de canções como La Isla Bonita publicou primeiro uma imagem em seu perfil onde aparece ao ar livre sorrindo enquanto abraça um grande ramo de rosas cor-de-rosa.

“ Uma única rosa pode ser meu jardim. Um único amigo, meu mundo. Obrigada ”, escreveu na descrição, citando Leo Buscaglia, para agradecer aos que a apoiaram e enviaram boas vibrações.

Madonna está se recuperando de forma positiva em sua casa em Nova York (Instagram: @madonna)

Em seguida, ela publicou em seus stories duas fotos em que aparece cercada por um polvo de pelúcia roxo que, provavelmente recebeu de presente, assim como as rosas, para tornar mais leve esta difícil etapa.

Fãs, amigos e colegas do meio rapidamente reagiram à primeira postagem, enviando mensagens celebrando que estava tão bem depois de uma séria infecção bacteriana a levar à intubação na UTI.

“Não via você tão bem há muito tempo. A beleza irradia de você nesta foto!”; “Tomando tempo para cheirar as rosas e curar. Eu adoro ver isso”, “Fico feliz por você estar se sentindo melhor” e “Sentimos muito a sua falta, fico feliz que você tenha voltado!” são alguns comentários.

Os mais críticos estão desapontados com a aparência de Madonna na foto de sua recuperação

No entanto, não demorou para que usuários criticassem a imagem da rainha do pop durante sua recuperação e a acusassem de “excesso de filtros”, mostrando o lado pior da sociedade.

"Quantos filtros são necessários para que pareça que têm 12 anos?", perguntou um internauta. "Isso NÃO é Madonna", comentou outro. Enquanto isso, um terceiro disse: "Vamos, filtros!".

“Vocês todos ficarão surpresos ao saber que aquela não é ela”, “Aquela é uma garota de 17″, “Madonna? De que ano é essa foto?”, “Quem é essa garota?”, são outras das impressões dos críticos.

Logo não demorou para que os fãs saíssem em defesa dela e lembrassem aos haters que deveriam ser mais empáticos neste momento.

“Existe um grupo de pessoas intrometidas que comentam sobre a aparência dela em vez de enviar boas vibrações e dizer que está indo bem. Você deve ser muito infeliz para ir diretamente apontar coisas que não são de sua conta!”, sentenciou uma.

Em resposta, outra pessoa disse: “Por que as pessoas fazem de sua missão desvalorizar os outros? Eu gostaria de ver (...) as muitas boas ações que eles fazem para mudar o mundo. Ah, sim, eu me esqueci de que tudo o que eles fazem é criticar os outros”.

Madonna está se recuperando de forma positiva na sua casa em Nova York (Instagram)

Antes destas fotos, a última publicação que Madonna fez foi no último dia 10 de julho. Nessa ocasião, ela divulgou uma mensagem onde compartilhou o que tinha pensado ao acordar no hospital.

Na ocasião, a vencedora do Grammy foi levada para o hospital depois de ser encontrada inconsciente em sua casa em 24 de junho. No início, o caso era complicado e seus entes queridos se preparavam para o pior.

Felizmente, conseguiu se recuperar e voltar para sua casa, de onde teria escrito suas primeiras palavras para agradecer aos seus seguidores as mensagens de amor e força que enviaram.

Madonna agradeceu a seus fãs suas mensagens de apoio após sair do hospital (Instagram: @madonna)

Devido à situação, a mãe de seis teve que adiar sua turnê The Celebration Tour. De acordo com fontes da US Weekly, a famosa está "ansiosa para voltar ao trabalho o mais rápido possível".

No entanto, "ela também está levando a sério a sua recuperação e não vai se apressar em nada porque está focada na sua saúde acima de tudo", garantiu a fonte à revista.

“Ela tem um sistema de apoio incrível ao seu redor e aprecia todo o amor que recebeu”, acrescentou a fonte. “É um trabalho em andamento, mas ela se sente segura e melhor a cada dia.”