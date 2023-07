Spoiler de Terra e Paixão: Volta de personagem faz Irene cometer um crime

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Caio (Cauã Reymond) vai ser surpreendido ao ver que Agatha (Bianca Bin/Eliane Giardini), sua mãe, está de volta e vai dar um certo problema aos membros da família La Selva, principalmente para Antônio (Tony Ramos) e Irene (Gloria Pires).

A bomba é ainda maior, já que a personagem foi dada como morta depois que Caio nasceu e agora o casamento do todo poderoso da novela das nove não vale de nada, já que ele não é viúvo. Agora, quando abrirem o caixão vão perceber que ele está vazio.

Com o retorno da “morta-viva” à trama de Walcyr Carrasco, Irene não pensa duas vezes e decide que é hora de concretizar aquilo que já estava dado e, é claro, que ela vai mandar matar a mãe de Caio. Segundo a personagem de Terra e Paixão, a ação é apenas uma prevenção, já que ela tem o receio de que Agatha faça algo que pode lhe atrapalhar, como anular o seu casamento com Antonio.

Em Terra e Paixão: Agatha, mãe de Caio, não morreu (Reprodução/Globo)

Para isso, a vilã da novela da Globo arma um plano contra a rival e, acaba contratando uma missionária chamada Nice (Alexandra Richter) para mandá-la de volta ao caixão. Vale lembrar que o retorno da mãe de Caio era incerto, mas a trama passa por alguns ajustes para ganhar mais audiência.

“A história é a seguinte. Assim que a primeira mulher do meu marido morreu, Agatha, ela foi enterrada. Recentemente, foram abrir o caixão e, para surpresa de todos, estava vazio”, diz a vilã, que terá uma surpresa em breve. As cenas estão previstas para irem ao ar somente no final do mês.

Em Terra e Paixão, Caio e Aline transam para celebrar prisão de Antonio (Divulgação/Globo)

A noite Caio e Aline em Terra e Paixão

Após descobrir que Antônio está preso, Aline (Bárbara Reis) e Caio terão uma noite quente. Em cenas futuras da novela da Globo, o casal decide celebrar a noite com sexo, deixando a relação deles ainda mais próxima.

