‘Resistência’: nova produção da 20th Century abordará guerra contra Inteligência Artificial; assista ao trailer

‘Resistência’ é o mais novo filme da 20th Century Studios, New Regency e Entertainment One, o qual trará uma narrativa de guerra contra a Inteligência Artificial em um misto de ação e mistério. O longa está previsto para chegar às telonas dos cinemas no dia 28 de setembro.

Com a direção de Gareth Edwards (ROGUE ONE, Godzilla), o filme é estrelado por John David Washington (Tenet), Gemma Chan (ETERNOS), Ken Watanabe (A Origem), Sturgill Simpson (Dog - A Aventura De Uma Vida), Madeleine Yuna Voyles e a vencedora do Oscar Allison Janney (Eu, Tonya).

Gareth Edwards e Chris Weitz comandam o roteiro e a produção do longa, baseado em uma história do roteirista. A história terá diversos elementos alusivos às ferramentas de Inteligência Artifical avançada, criança-robô e outras pelas durante a trama.

Confira a sinopse oficial e assista ao trailer

“Em um futuro distante, em meio a uma guerra entre a raça humana e as forças da inteligência artificial (IA), Joshua (Washington), um ex-agente das forças especiais que sofre com o desaparecimento de sua esposa (Chan), é recrutado para caçar e matar o Criador, o desconhecido arquiteto da avançada IA que desenvolveu uma misteriosa arma com o poder de acabar com a guerra e com a própria humanidade. Joshua e sua equipe de agentes de elite ultrapassam as linhas inimigas, rumo ao centro do sombrio território ocupado pela IA, mas acabam descobrindo que a arma que devem destruir é uma Inteligência Artificial em forma de criança.”

Novo poster da série ‘Percy Jackson e os Olimpianos’

O Acampamento Meio-Sangue está cada vez mais perto de se tornar realidade com o surgimento dos semideuses no universo de ‘Percy Jackson’. O Disney+ divulgou um novo pôster promocional, na última sexta-feira (14), e pegou diversos fãs de surpresa. A nova imagem divulgada trás elementos característicos da trama.

Confira o pôster: