Reprise de Mulheres Apaixonadas: Este personagem vai brochar na novela; relembre

Nos próximos capítulos da reprise de Mulheres Apaixonadas, no Vale a Pena Ver de Novo, Edwiges (Carolina Dieckmann) e Claudio (Erik Marmo) terão a primeira noite de amor. Mas, não será como ela imaginava.

Em cenas da novela, os personagens estão aos beijos e ela tenta mostrar que quer perder a virgindade com o amado, mas ela fica chocada ao receber uma resposta negativa dele, deixando a jovem confusa: “O que foi que eu fiz?”, pergunta ela.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Noite quente entre Edwiges e Claudio não acontece (Reprodução/Globo)

Neste momento, Claudio diz que ficou assustado com a investida da personagem de Carolina Dieckmann em Mulheres Apaixonadas e ele dá outra indireta: “A gente não pode fazer isso sem uma preparação, sem a gente conversar melhor, ver se é exatamente isso que você quer”, conta o estudante.

Neste momento, Edwiges volta a questionar se o namorado quer realmente transar com ela e ele responde que sim: “Eu acho que fui boba, te oferecer achando que eu ia te dar a maior alegria, maior prova do meu amor, da minha confiança. Pelo visto você mudou de ideia”, fala a jovem, triste.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Claudio e Edwiges vivem romance conturbado na novela do Vale a Pena Ver de Novo (Reprodução/Globo)

Ainda na reprise de Mulheres Apaixonadas, Claudio contesta dizendo que o momento foi tão inesperado que para ele foi um choque: “Um choque no bom sentido, tenta entender. Eu amo você, só quero você”, conta o estudante, que consegue deixar sua amada mais aliviada.

A cena da novela termina com os dois se beijando novamente, mesmo Claudio estando conhecendo Gracinha (Carol Castro) e dorme com a jovem, ficando, por sua vez, com a consciência pesada e, por isso, não consegue fazer amor com Edwiges, principalmente nessas circunstâncias.

