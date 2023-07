Querido ou odiado? Web fica dividida com Paulinho Vilhena em No Limite; confira

De todos os participantes do No Limite em 2023, Paulinho Vilhena foi o primeiro a dominar as redes sociais. Logo na estreia do reality show de sobrevivência, o ator conseguiu divertir e dividir a web, que comentou durante a madrugada desta quarta-feira (19), a participação do famoso.

A beleza do ex-galã da TV Globo foi um dos motivos que fez diversas pessoas irem às redes para falar sobre a estreia da primeira temporada do programa com celebridades: “O Paulinho Vilhena continua lindo de viver. Gatão!”, destacou uma fã.

Já uma outra pessoa afirmou que Paulinho Vilhena “envelheceu como um bom leite” e destacou ainda que a cantora Sandy, com quem ele trabalhou em um seriado da TV Globo, lhe fez muito bem.

Mas, além da estética do famoso, há quem esteja de olho no comportamento dele durante o No Limite de 2023. No Twitter, alguns perfis deixaram claro que o ator pode explodir a qualquer momento, ou seja, pode vir briga por aí.

“Sobre Paulinho Vilhena, ele é o tipo de pessoa que odeia perder e vai querer ser o chefe do grupo. Ele é bem chatinho na minha humilde opinião”, escreveu um anônimo, que acompanhou o primeiro dia do reality show.

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres de Areia: Casamento de Marcos e Raquel tem presente de grego

Por outro lado, há quem também tenha ficado muito feliz com a chegada de Paulinho ao reality de sobrevivência: “Amando que o público mimizento não vai poder eliminá-lo! Vai ter Paulinho Vilhena sendo escroto até a final sim, quer vocês queiram ou não”.

O Paulinho Vilhena fez implante no cabelo? https://t.co/0GBUTHLUhu — lara (@replylara) July 14, 2023

Os famosos que se cuidem na nova temporada do No Limite

Nada de fã fanático no reality da Globo. Quem acompanhou o primeiro dia na Amazônia percebeu que os participantes não estão brincando com o jogo e nem fissurados com a presença das celebridades e prova disto é que Monica Carvalho foi a primeira eliminada do No Limite.

Atriz Mônica Carvalho foi a primeira eliminada do No Limite de 2023 (Reprodução/Globo)

A atriz, que está na abertura de Mulheres de Areia e também fez parte do elenco de Chocolate com Pimenta, foi a mais votada e deixou o programa. Além dela e de Paulinho, Carol Nakamura e Cláudio Heinrich fazem parte da cota “não anônimos” deste ano.

Ela estava na equipe Urucum, que perdeu as duas provas, e acabou sendo a mais votada no Portal. Em sua saída, ela disse que foi fazer aquilo que pretendia: “Eu vim com um propósito e a minha missão foi cumprida. Eu queria muito viver uma experiência como essa”.

LEIA TAMBÉM: Ele acabou o seu casamento por ela? A mulher misteriosa com quem Ricky Martin reapareceu muito feliz e romântico