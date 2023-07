No Encontro, Patrícia Poeta revive ‘não é não’ ao falar sobre Felipe Prior

O caso envolvendo o ex-BBB Felipe Prior foi um dos principais assuntos que Patrícia Poeta falou durante o Encontro desta quarta-feira (19). Ao lado de Tati Machado e Valéria Almeida, a titular do programa

“O que me chamou muita atenção foi a própria vítima se sentir culpada por toda essa situação e ela só conseguiu reverter isso quando ela conheceu outras mulheres que também sofreram a violência”, disse a apresentadora.

Ex-BBB Felipe Prior é acusado de estupro por 4 mulheres. (Reprodução / Instagram)

Patrícia Poeta também lembrou que “não é não” e que toda violência não pode passar impune: “Muitas pessoas acham que a internet é terra sem lei. Mas, não é bem assim”, lembrou a contratada da TV Globo.

Ao entrevistar Maira, advogada de uma das vítimas do ex-BBB Felipe Prior, que recebeu inúmeras ameaças: “A sua vida, pelo que eu pude entender, mudou. Tirou até sua liberdade. Você começou a receber ligações com ameaças”, disse Patrícia, aparentemente preocupada.

Patrícia Poeta segue como titular, mas Tati e Valéria também ganham espaço no Encontro (Reprodução/Globo)

Valéria Almeida, que substituiu Patrícia Poeta durante quinze dias de férias, lembrou que tudo aquilo que se diz depois do “não” é violência, já que não é consensual.

Por fim, Patrícia deixou um recado para todas as mulheres que estavam na plateia do Encontro e também em casa: “Nós conhecemos todos os problemas que enfrentamos no dia a dia e tudo que passamos. Mas, juntas somos muito mais fortes do que acreditamos”, relatou a famosa.

Advogada relata ameaças durante o processo

Maira Pinheiro, advogada criminalista que atua na defesa das vítimas do ex-BBB afirmou que recebeu diversas ameaças e ofensas durante o processo. Segundo ela, fãs e seguidores dele usaram as redes sociais, após a condenação por estupro, que ocorreu na última semana, para publicar ofensas.

Felipe Prior foi condenado por estupro (Reprodução / Twitter)

De acordo com o G1, ela chegou a receber mais de 20 ligações anônimas durante a madrugada, terminando em um diálogo com tons de ameaça contra ela e as mulheres que denunciaram Prior em 2020, após sua participação no Big Brother Brasil.

“Minhas redes sociais chegaram a ter mais de 100 mensagens, todas de ataque, de ódio, me xingando com palavras machistas, me atacando no exercício da profissão”, revelou ela.

