‘Multiverso da Ana Maria Braga’: espectadores se divertem com Ana Maria e Louro Mané em dose dupla

Na manhã desta quarta-feira, 19 de julho, no Mais Você, Ana Maria recebeu uma homenagem emocionante da repórter Juliane Massaoka. Ju, que substituiu a apresentadora do matinal na última quarta-feira ao lado de Cauê Fabiano, pediu para “quebrar o protocolo” ao sentar-se na mesa do café da manhã com Ana Maria.

“Quero te agradecer muito por quarta-feira passada. Você estava sem voz. Queria te agradecer muito. Você, já num momento sem voz, confiou em mim pra estar aqui conduzindo o programa junto com o Cauê [Fabiano]. Eu sei o quanto você preza pelo seu público, que é a coisa mais sagrada pra você. Então você deixar esse espaço foi muito importante”, disse Ju Massaoka, emocionada, e completou: “A gente vive num meio com tanto ego, tanta competitividade, e você vai na contramão”.

Ana Maria se emocionou o elogiou e emendou com uma piada: “Nada, você que foi fantástica. Abriu até o olho”.

Depois desse momento emocionante, como de costume às quartas-feiras, Ju e Ana começaram a apresentar o ‘feed da Ana’ com os momentos virais nas redes sociais na última semana. E, ao apresentar o criador de ‘Ana Maria Brisa’, Ju Massaoka e Ana Maria Braga o receberam no estúdio.

Ana Maria Brisa e Louro Enzo 🤣 #MaisVocê pic.twitter.com/LFT20nipqT — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 19, 2023

O ator, interpretando a personagem, entrou no programa já brincando: “Primeiramente, eu queria te parabenizar pela imitação que você faz de mim, é perfeita”, deixando Ana Maria cair na risada. Além disso, o ‘Louro Enzo’ também apareceu no estúdio do Mais Você, arrancando risadas dos espectadores, que reagiram na web.

O multiverso da Ana Maria Braga alegou meu dia kkk esse louro Enzo no #MaisVocê kkk tirado de Chernobyl pic.twitter.com/XIOuVJWh1i — Não me chame de biel (@fergga22) July 19, 2023

“Agora a Marvel foi longe demais nesse multiverso da Ana Maria Braga”, “Ana Maria Braga recebendo ao vivo uma versão dela e do Louro do mundo invertido kkkk só a TV brasileira pra nos proporcionar isso mesmo #MaisVocê”, “Esse multiverso da Ana Maria Braga tá hilário” e “Gente, será que tô tomando muito tarja preta? Pensei estar vendo a série “Gêmeas - Mórbida Semelhança”, foram algumas das reações.

Leia também: