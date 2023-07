Lindsay Lohan transforma Jamie Lee Curtis em uma “avó de filme” e isso é celebrado com um gesto emocionante

Ficaram para trás os dias de aventuras loucas cheias de excessos para a atriz Lindsay Lohan, pois agora ela mergulhará no mundo da maternidade. Foi revelado que este mês ela se tornou mãe. O pequeno Luai nasceu em Dubai, Emirados Árabes, país onde a artista reside desde 2014 e cidade onde conheceu o seu esposo Bader Shammas.

Em julho do ano passado, a atriz se casou com Shammas, de 36 anos. Desde 2020, ele entrou na vida de Lohan para mudar tudo radicalmente para melhor, e agora eles dividirão uma família. Ela afirmou que é “a mulher mais sortuda do mundo. Não porque eu preciso de um homem, mas porque ele me encontrou e soube que eu queria encontrar a felicidade e a gratidão, tudo ao mesmo tempo. Estou muito feliz por este ser o meu esposo”.

A atriz, e também cantora, anunciou em março, através da sua conta no Instagram, que estava grávida, e depois apareceu em diferentes mídias posando com a sua barriga e mostrando como se sentia bem. Até agora, os detalhes do nascimento do bebê e a data exata não são conhecidos. Uma fonte da revista People afirmou: “Lindsay Lohan e o seu marido, Bader Shammas, deram as boas-vindas a um lindo e saudável bebê chamado Luai. A família está loucamente apaixonada”.

Uma avó cinematográfica

Uma das artistas que se emocionou com a notícia foi a atriz e vencedora do Oscar, Jamie Lee Curtis. Elas duas protagonizaram o filme “Freaky Friday” em 2003, filme no qual Curtis interpreta a Dra. Tess e Lindsay sua filha adolescente Anna. Elas jantam em um restaurante chinês e ao abrir cada uma sua bolacha da sorte, despertam um magia, que faz com que seus corpos sejam trocados.

Aqui nasceu uma estreita relação entre os dois, razão pela qual nesta segunda-feira, 17 de julho, ela compartilhou com seus fãs uma emocionante foto para relembrar o filme há 20 anos e parabenizar Lohan, de 37 anos. “Minha filha de filme acabou de me fazer avó de filme. Bênçãos a Lindsay e Bader pelo nascimento de Luai! “Até agora, Lindsay não se pronunciou sobre este detalhe.

Há um mês e meio, todo o elenco do filme se reuniu para comemorar duas décadas desde o lançamento e Curtis e Lohan se mostraram abertas à realização de uma segunda parte do sucesso. Nesta ocasião, a intérprete de “Rumores” disse ao The New York Times: “Enquanto viajava pelo mundo com Halloween Termina, as pessoas queriam saber se haveria outro Freaky Friday. Isso realmente tocou algo sensível em mim. Quando voltei, liguei para os meus amigos da Disney e eu disse a eles: ‘Sintam-se como se houvesse um filme a fazer’”.