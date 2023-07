JLo comemorou seu aniversário com Ben Affleck usando 2 looks diferentes. Ela liberou seu lado mais sexy!

Apesar das previsões, Jennifer Lopez e Ben Affleck celebraram o primeiro ano de seu casamento no último dia 16 de julho, após a relação do casal passar por alguns altos e baixos, sendo ela constantemente alvo de críticas por manter sua relação.

É por isso que, desde a sua aparição na cerimônia dos Grammy Awards, foi visto um semblante apagado no ator, mostrando uma expressão de cansaço que acabou em memes. Esta não foi a primeira vez que algo assim aconteceu com o casal, pois já foram captados em situações comprometedoras, como quando o ator foi visto batendo uma porta com força e a cara de poucos amigos com que tem aparecido.

Jennifer Lopez e Ben Affleck Instagram: @jlo_iniquelove y jloitalia_ (Instagram: @jlo_iniquelove y jloitalia_)

Entre as especulações que surgiram, se diz que a ‘Diva do Bronx’ estaria tentando fazer de tudo para salvar o seu relacionamento e provar que aqueles que criticaram o seu casamento estavam errados. No entanto, o casal continua a chamar atenção e ser procurado pela mídia porque todos querem ver como eles se comportam juntos e se há algum sinal de crise entre eles.

O que é certo é que JLo conseguiu dar uma reviravolta completa na sua relação, mostrando que as segundas oportunidades existem, e que Ben Affleck e ela são a prova viva de que se pode recuperar um amor anos mais tarde.

Isto não veio sozinho, pois vimos a estreita relação que mantém com os filhos de Affleck e Jennifer Garner, se mostrando em harmonia com Violet Affleck na festa de 4 de Julho de Michael Rubin, na qual até usaram vestidos iguais.

JLo aposta em dois looks diferentes para celebrar o seu aniversário com Ben Affleck

A família desfrutou do aniversário deles acompanhada pelos filhos, os gêmeos Emme e Max de 15 anos e o filho de Ben Affleck, Samuel de 11 anos, mostrando mais uma vez que a família continua sendo a prioridade no seu casamento e o quanto se dão bem entre eles.

Sua primeira parada naquele domingo foi um almoço que eles desfrutaram junto às crianças, onde tanto Ben quanto Jennifer estavam radiantes. Ele optou por um look de camisa branca, calças azuis, botas marrons e óculos de sol. Ela, por outro lado, se adaptou ao quente clima de Beverly Hills com um vestido longo estampado com flores vermelhas e babados, e o cabelo preso em um coque.

A ‘Diva do Bronx’ aposta em seu look mais sexy no seu aniversário de casamento

Mais tarde naquela noite de domingo, Ben Affleck e Jennifer Lopez reservaram um momento para si, indo jantar no restaurante italiano de Santa Monica, ‘Giorgio Baldi’, onde a atriz de ‘Selena’ usou um minivestido Valentino com aparência de noiva, branco com pedrarias e sandálias de plataforma prateadas.

Seu cabelo, por outro lado, já não era mantido em um coque, mas sim por ondas soltas que adicionavam um toque sedutor à cantora.