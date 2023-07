Final de Vai na Fé: Jenifer fica entre a vida e a morte na novela das sete horas

Na reta final de Vai na Fé, Jenifer (Bella Campos) volta a ser uma questão importante na relação de Ben (Samuel de Assis) e Theo (Emílio Dantas), que segue tentando atrapalhar a vida do advogado. Mas, uma decisão da jovem vai acabar caindo como uma bomba.

Em cenas futuras, a estudante de Direito vai morar com o vilão da novela das sete, atitude que não agrada o protagonista e também faz o empresário ficar todo cheio de si, já que ele decide se vangloriar da situação e começa a mandar os momentos entre pai e filha para o noivo de Sol (Sheron Menezzes).

Vai na Fé: No final da novela, Sol acredita em plano de Kate e se livra de Theo (Reprodução/Globo)

Mas, o que nenhum dos dois sabe, é que tudo não passa de um plano de Jenifer, que pretende achar alguma prova e desmascará-lo no final de Vai na Fé. Do outro lado, Ben e Sol seguem sem aprovar a ideia.

O plano de Jenifer em Vai na Fé pode dar errado

Ao receber as fotos enviadas por Theo, o protagonista da novela não entende como a filha biológica pode se arriscar tanto indo morar com o vilão da história da TV Globo.

Vale lembrar que será neste momento que o personagem de Emílio Dantas no folhetim envenena a filha de Sol. Na cena, o empresário coloca um remédio na comida da estudante, que passa mal e precisa ser socorrida às pressas.

Theo perde a cabeça e arma para os filhos em Vai na Fé (Reprodução/Globo)

Sol ameaça Theo de morte

Na reta final de Vai na Fé, Sol mostra que já não tem paciência para as ameaças de Theo, que confessa que estuprou a personagem no passado. Com raiva, a protagonista da novela decide agir por conta própria, podendo virar uma assassina, caso o vilão resolva mexer com Jenifer.

Ao descobrir que a filha foi parar no hospital, após sofrer uma intoxicação alimentar, a dançarina jura que se algo acontecer com a herdeira ela irá matá-lo: “Te acalma, o médico falou que foi uma intoxicação alimentar. Eles comeram uma coisa estragada, passaram mal. Sabem que eu não tenho como ser o responsável. Só você que enche a cara e acha que a culpa é dos outros”, dispara Theo, que também está no centro médico.

Voltando às ameaças de Sol em Vai na Fé, a protagonista ainda chama o empresário de canalha e abusador, mas é contida por quem está no hospital, principalmente quando Theo começa a se fazer de vítima.

