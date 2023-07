Exposed geral! Após mostrar mensagens de Neymar, Fernanda Campos exibe suposta mensagem de outro jogador casado

Após expor mensagens trocadas com Neymar nas vésperas do dia dos namorados deste ano, o que fez com que o jogador admitisse que havia traído a esposa, Fernanda Campos voltou a ganhar destaque após mostrar mensagens de outro jogador de futebol, que também seria casado.

No print publicado no Instagram, a empresária e criadora de conteúdo revelou apenas a mensagem enviada, cobrindo o nome e o telefone do jogador. “Boa noite! Tá por SP?”, teria questionado o jogador.

Com uma ‘caixinha de perguntas’, Fernanda deixou em aberto qual o time que o jogador defende. “De qual time seria esse jogador casado desta vez?”, deixando as opções para Corinthians, Cruzeiro, Botafogo ou outro.

Confira:

De acordo com a revista Quem, após a polêmica envolvendo Neymar, a influenciadora revelou que o jogador colombiano James Rodríguez, que defende o Olympiacos, teria a procurado. “Ficou perguntando de onde eu era, puxando papo”.

Valeu 700 mil? Virginia Fonseca almoça com médicos que arremataram experiência no leilão do Neymar

No final de junho, aconteceu a 3ª edição do leilão beneficente no Instituto Neymar Jr. Durante o evento, uma das experiências a serem leiloadas foi um dia ao lado da influenciadora Virginia Fonseca e de sua sogra, mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha.

No evento, o lance mínimo para a experiência da empresária, era de R$ 20 mil reais, mas chegou em um valor de R$ 735 mil, arrematados pelos médicos William Pires, Guilherme Scheibel e Thiago Paoliello e, um mês depois, o almoço foi realizado na casa de Poliana Rocha e do cantor Leonardo.

Nesta terça-feira, 18 de julho, os médicos embarcaram no jatinho particular que Virginia deu a Zé Felipe (avaliado em R$ 17 milhões), de São Paulo a Goiânia, na casa dos sogros de Virginia.

