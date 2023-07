Ele acabou o seu casamento por ela? A mulher misteriosa com quem Ricky Martin reapareceu muito feliz e romântico

Ricky Martin O cantor se mostrou muito romântico com uma mulher misteriosa (@esthercanadasofficial/Instagram)

Há algumas semanas que Ricky Martin anunciou seu divórcio com Jwan Yosef, depois de 6 anos e dois filhos juntos, mais os gêmeos que o cantor já tinha tido antes.

O cantor tem mostrado muita felicidade através de suas redes e tem passado tempo tanto com seus filhos, quanto com amigos e trabalhando.

E, embora ele tenha comentado uma mensagem romântica na publicação de seu ex e o chamou de “habibi”, o cantor apareceu muito feliz com uma mulher e confundiu os fãs.

Ricky Martin e a misteriosa mulher com quem foi flagrado muito feliz após seu divórcio

Ricky Martin publicou uma foto com uma mulher misteriosa e confundiu seus fãs, pois pareciam muito românticos.

O cantor posou com a modelo e atriz espanhola Esther Cañadas, sem camisa, deitados em um móvel, com apenas uma toalha e ela usava um vestido curto preto com frente única.

“Se eu te amo mais eu explodo 💥”, escreveu a modelo, e “Eu também te amo! De mil vidas“, respondeu o cantor com muito amor.

Reações diversas surgiram nas redes sociais, gerando confusão entre os fãs do cantor. Comentários como “Ela é a mãe dos filhos dele?”, “Eles são um casal?”, “Será que ele deixou o marido porque se tornou heterossexual?”, “Será que ela é trans?”, “Não entendi essa foto, o Ricky voltou a ser hetero?”, “Wow, eles parecem muito próximos e românticos”, e “Não entendi a publicação”, foram algumas das reações.

Seus fãs não perdoaram Ricky depois do seu divórcio, e há rumores que apontam que o cantor foi infiel a Jwan e, embora inicialmente se pensasse que era com um modelo, agora muitos suspeitam que foi com Esther.