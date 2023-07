Brunna Gonçalves ganha outro carro de Ludmilla e protege veículo do mau olhado; veja o valor Imagem: reprodução Instagram (@brunnagoncalves)

Na última terça-feira (18), Brunna Gonçalves ganhou uma bela surpresa da esposa Ludmilla e compartilhou sobre o ‘presentinho’ no Instagram.

A dançarina ganhou uma Range Rover Evoque 2023 avaliada em R$ 600 mil, de acordo com o site Istoé Gente.

“Simplesmente eu acordei com um carro zero na garagem”, iniciou Brunna nos stories. “Ludmilla como sempre dando um jeito de me surpreender! Eu amo tanto mais tanto essa mulher que vocês não têm noção! Tô muito feliiiiiz”, continuou.

Confira os vídeos publicados por Brunna:

Simplesmente Brunna Gonçalves acordou com um carro novo na garagem de casa.

Após 3 meses de ter ganho o outro, Ludmilla trocou por modelo novo 😱🤑😍. pic.twitter.com/SSQ6agizG9 — Brumilla Moments 👩🏾‍❤️‍👩🏿 (@brumillamoments) July 18, 2023

A ex-BBB lembra que em abril deste ano Lud já havia presenteado a esposa com outro carro novo, após ela passar na prova para tirar a habilitação.

Ludmilla também aproveitou o momento para compartilhar o presente que deu a amada nos stories.

“Mimando a minha gatinha, porque ela merece”, escreveu a cantora na legenda de um vídeo em que Brunna aparece dirigindo o veículo pela primeira vez.

Agora é oficial! Chico Moedas se declara no aniversário de Luísa Sonza: “chegou para dar cor”

Após ser vista como um novo affair na última semana, o namoro de Luísa Sonza com Chico Moedas foi confirmado nesta terça-feira (18) através de uma publicação no Instagram.

Parabenizando a loira pelo aniversário de 28 anos, Chico, conhecido na internet pelas lives ao lado de Casimiro Miguel, fez uma declaração no Instagram.

“Hoje é o dia dela que chegou com a força de um meteoro na minha vida, separando o antes e o depois, mostrando que viver sem se entregar é um dos maiores desperdícios que podemos cometer. Dois universos diferentes que se encontraram e buscam trocar aprendizados, admiração e respeito. Estar perto de você é como uma bênção que eu nem sabia que precisava, mas que agradeço todos os dias de ter chegado até mim. Chegou para dar cor, mesmo com sua estética de conde Drácula, movimento e vida. Nunca achei que fosse possível te conhecer, mas para você o impossível é só um detalhe a ser resolvido. Te quero todos os dias e te desejo para sempre. Te amo e volta logo que eu tô passando mal de saudade.”

Agora é oficial! Chico Moedas se declara no aniversário de Luísa Sonza: “chegou para dar cor” Imagem: reprodução Instagram (@ochicoin)

