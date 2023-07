Boicote ao filme da Barbie? Site cristão acusa filme de “promover histórias de personagens LGBTQIA+”

Parece que nem todas as pessoas estão empolgadas com o lançamento do filme da Barbie, que acontecerá nesta quinta-feira, 20 de julho. Recentemente, um site que serve como um “guia cristão” aos fundamentalistas dos Estados Unidos, fez um aviso pedindo para que os pais não levassem seus filhos e filhas para assistir ao “filme do ano”.

O portal em questão é o Movieguide e, segundo o site, “o filme esquece que seu público principal são crianças e distorcem os valores pró-família e bíblicos”.

A classificação indicativa do filme de Greta Gerwig, apesar de ser sobre a boneca Barbie, é para crianças a partir de 12 anos de idade, já que possui “referências e breves linguagens sugestivas”.

O artigo, que começa em forma de aviso, faz um alerta aos cristãos dizendo que o filme “promove histórias de personagens lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros”.

O portal afirmou ainda que não foi só a Warner Bros. que esqueceu qual o “seu público principal”, citando também exemplos da Pixar e da Disney. “A Pixar e a Disney recentemente sofreram graves perdas com Elementos, que também promovia personagens LGBT. O filme Elementos teve a abertura mais baixa de qualquer filme da PIXAR de todos os tempos. Os últimos oito lançamentos de estúdio da Disney fizeram com que a empresa perdesse mais de US$ 900 milhões, à medida que continua se afastando dos valores familiares”, escreveram.

Os dados, no entanto, mostram exatamente o contrário. Uma vez que o filme da Barbie custou cerca de US$ 100 milhões e a estimativa é que o filme atinja, já em seu lançamento, uma bilheteria entre US$ 70 milhões e US$ 80 milhões (cerca de R$ 330 milhões), segundo o site The Hollywood Reporter.

Leia também: