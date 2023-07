A pressão finalmente chegou ao príncipe Harry e Meghan Markle? Fontes próximas negam especulação

Recentemente, novas especulações sobre o status do relacionamento de Meghan Markle e do príncipe Harry surgiram. Segundo a Ok! Magazine “fracassos nos negócios e estilos de vida conflitantes fizeram com que os pais de dois filhos fizessem uma ‘separação experimental’ quatro anos após o casamento”.

Mas, segundo uma fonte próxima ao casal, essas suposições são completamente infundadas e as recentes especulações sobre a separação de Meghan Markle e do príncipe Harry são “falsas”. A fonte garantiu ao portal Page Six que “qualquer especulação de uma separação é falsa”.

O bate-papo do portal com sua fonte surgiu após matérias dos tablóides RadarOnline e da OK! Magazine que saiu na terça-feira, 18 de julho, alegando que Meghan e Harry estavam se “separando por um tempo” e “tentando descobrir o que os atingiu”. Além disso, também houve rumores sobre o status de relacionamento do casal nas redes sociais, que permanecem não verificados.

Apesar dos rumores, o príncipe Harry e Meghan Markle foram vistos recentemente parecendo felizes e aproveitando o tempo com a família no feriado americano de 4 de julho com seus filhos Archie e Lilibeth. O casal havia ficado fora dos holofotes desde a perseguição que sofreram de paparazzis em maio, mas antes disso o príncipe Harry estava ocupado fazendo publicidade do seu livro de memórias, Spare.

Antes de Spare, Meghan e Harry contaram sua história de amor - e detalharam sua decisão de se afastar dos deveres reais seniores e se mudar para a Califórnia - em sua série documental, Harry & Meghan, disponível na Netflix. E parece que eles têm planos de continuar seu trabalho em Hollywood.

De acordo com a Page Six, o príncipe Harry está se preparando para um novo documentário solo na África como parte de seu contrato com a Netflix.

