Valeu 700 mil? Virginia Fonseca almoça com médicos que arremataram experiência no leilão do Neymar

No final de junho, aconteceu a 3ª edição do leilão beneficente no Instituto Neymar Jr. Durante o evento, uma das experiências a serem leiloadas foi um dia ao lado da influenciadora Virginia Fonseca e de sua sogra, mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha.

No evento, o lance mínimo para a experiência da empresária, era de R$ 20 mil reais, mas chegou em um valor de R$ 735 mil, arrematados pelos médicos William Pires, Guilherme Scheibel e Thiago Paoliello e, um mês depois, o almoço foi realizado na casa de Poliana Rocha e do cantor Leonardo.

Nesta terça-feira, 18 de julho, os médicos embarcaram no jatinho particular que Virginia deu a Zé Felipe (avaliado em R$ 17 milhões), de São Paulo a Goiânia, na casa dos sogros de Virginia.

Em seus stories, Virginia publicou todos os detalhes do almoço e da organização impecável de Poliana. O buffet foi feito por Liliana Lobo e teve como entrada camarão empanado, croquetta de parma com brie e coxinha de cordeiro. Para o prato principal, teve massa, queijos finos com geleia, burrata, lâminas de salmão com cream sour, ceviche e mais.

Além de toda a comida, Virginia postou momentos de brindes entre os médicos e o seu sogro Leonardo, tomando cachaça e muita descontração.

No feed do Instagram, a influenciadora postou fotos e vídeos do almoço, com a legenda: “Hoje foi o dia do nosso almoço que leiloamos no @institutoneymarjr, foi uma tarde incrível, muito divertida e saber que com isso ajudamos milhares de crianças e famílias se torna ainda mais especial!!!! Parabéns @dr.thiagopaoliello @drwilianpiresplastica @rinoplastiascheibel e família pela iniciativa 👏🏻 obrigada pela tarde maravilhosa”.

