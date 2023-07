‘Segura a bronca’: Jojo Todynho abre processo contra famosa da web; entenda o BO

Jojo Todynho não estava de brincadeira quando afirmou que iria processar Cariúcha, que fez vídeos onde disse que a vencedora do reality show A Fazenda 12 foi culpada pela briga entre Anitta e Pabllo Vittar. Pela web, a famosa deu detalhes sobre o embate entre elas.

Em uma sequência de Stories, a contratada da TV Globo falou que a ação não é nenhuma novidade para a funkeira. Mas, disse que ela, depois que ela soube do processo, chegou a ameaçar outras pessoas envolvidas na ação.

Cariucha ataca Jojo Todynho, que não fica em silêncio (Reprodução/Instagram)

“Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Bom, a senhora Alessandra já está ciente do processo que eu coloquei nela, vulgo Cariúcha. As meninas, os vizinhos que contaram sobre a história, algumas coisas da vida dela, entraram no processo”, contou a famosa.

Jojo também disse que Cariúcha “mandou mensagem” para algumas pessoas “xingando e ameaçando”. A apresentadora do Multishow também afirmou que a funkeira foi à web para se expor e também falar sem filtro: “Quando a gente vai para a internet se expor e falar m*rda sem legenda, a gente tem que segurar a bronca, né amiga?”, disse a famosa, que também faz parte do elenco do Caldeirão, na TV Globo.

Jojo Todynho debocha de quem cobra rotina na web (Reprodução/Instagram)

Pelo Instagram, Jojo afirmou ainda que a funkeira tem que “segurar o rojão” e lembrou um recado dado por sua advogada: “Vá pra delegacia e faça ocorrência. Eu acho que as pessoas têm disposição pra vir pra internet falar o que quer, se meter em história que não lhe convém… Tem que segurar o rojão e não ameaçar os outros não”, disparou.

Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, do O Globo, Jojo Todynho pede na Justiça que a funkeira seja proibida de mencionar seu nome em redes sociais e também pague uma indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil.

