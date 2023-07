Reprise de Mulheres de Areia: Veja como Raquel rouba o namorado de Ruth

Como sabemos, em Mulheres de Areia, Raquel (Gloria Pires) não é flor que se cheire bem e, em breve, ela vai se aproveitar das semelhanças físicas que tem com a irmã para enganar Marcos (Guilherme Fontes), que ainda não sabe distinguir quem é quem.

Sabendo que Ruth (Gloria Pires) é apaixonada pelo empresário, ela vai se jogar nos braços dele e beijá-lo. Na cena, a vilã será pega no flagra pela mocinha da novela, mas tudo pode acabar ficando pior, já que Marcos não entende nada: “Que brincadeira é essa?”, pergunta ele.

Ao perceber que a irmã está por perto, Raquel ainda debocha da situação e diz para Ruth que não conseguiu resistir aos encantos de Marcos, que não sabia que elas eram irmãs gêmeas e se mostra cada vez mais perdido no conflito.

Mulheres de Areia: Ruth flagra beijo de Raquel e Marcos

Na reprise de Mulheres de Areia, no Edição Especial, Ruth recorda o affair de que ela tinha uma irmã, mas ele afirma que nunca soube que elas eram idênticas: “Mas não que eram gêmeas, como é que eu podia adivinhar?”, responde o protagonista.

Depois de criar o caos entre o casal, Raquel decide deixar o local, mas joga um veneno a mais: “Bom, gente, vocês me dão licença. Briga de marido e mulher não se mete a colher”, fala a vilã da novela da tarde.

Raquel arma para que Ruth e Marcos briguem em Mulheres de Areia

Vale destacar que Raquel não ama Marcos, afinal, ela descobriu que o rapaz é rico e está de olho no dinheiro que pode ganhar com ele. Desta forma, ao longo dos capítulos de Mulheres de Areia, ela fará de tudo para afastar sua irmã do coração do protagonista.

A partir da próxima semana, a reprise vai ocupar todo o horário do Edição Especial, já que Chocolate com Pimenta chega ao fim nesta sexta-feira (30).

