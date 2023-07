Reprise de Mulheres de Areia: O que esperar da novela exibida há 30 anos na TV

Após trinta anos, a rivalidade das gêmeas Ruth e Raquel vai voltar ao ar com a reprise da novela Mulheres de Areia, que será exibida a partir de junho, no Edição Especial. No enredo principal, as duas irmãs são apaixonadas pelo mesmo homem, o empresário Marcos Assunção (Guilherme Fontes).

Idênticas na aparência, mas com personalidades totalmente diferentes, Ruth é verdadeiramente apaixonada por Marcos, enquanto Raquel só pensa em conquistá-lo para melhorar de vida.

Depois de passar um período dando aulas na escola primária de uma fazenda, a doce e bondosa Ruth volta a morar com a irmã e os pais Isaura (Laura Cardoso) e Floriano (Sebastião Vasconcelos) na fictícia cidade de Pontal D’Areia, no litoral fluminense.

Também de volta à região litorânea para auxiliar nos negócios da família, Marcos logo fica encantado ao encontrar a professora, e eles engatam um namoro, mas não imaginam que Raquel, extremamente ambiciosa, planeja se aproveitar da semelhança com a irmã para tentar conquistar o rapaz, de olho em sua fortuna.

Para a tristeza de Ruth, Raquel consegue se casar com Marcos. Mas a gêmea má, mesmo depois da união, continua se encontrando com seu amante, Wanderlei (Paulo Betti), dono de um caráter tão duvidoso quanto o dela. A traição é descoberta por Tonho da Lua (Marcos Frota), um artista que cria belas esculturas na areia da praia. Ardilosa, Raquel convence Marcos de que o rapaz não é uma pessoa confiável e o empresário prefere acreditar na esposa.

Apesar de não estar mais sob a ameaça de Tonho, Raquel não esquece o que ele lhe fez e passa a persegui-lo, acabando com a tranquilidade do escultor. Em meio a tudo isso, Ruth sofre por não conseguir tirar Marcos de seu coração e por vê-lo casado com sua irmã, enquanto o poderoso Virgílio Assunção (Raul Cortez), pai de Marcos, é contra o casamento do filho.

Escrita por Ivani Ribeiro, Mulheres de Areia foi baseada em sua versão original, exibida em 1973, e na obra ‘O Espantalho’. A trama foi lançada na TV Globo em 1993, na faixa das seis horas, e já foi reexibida na emissora em 1996, 2011, e também em 2015 no Canal Viva.]

