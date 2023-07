Reprise de Mulheres de Areia: Casamento de Marcos e Raquel tem presente de grego

O casamento de Marcos (Guilherme Fontes) e Raquel (Gloria Pires) na reprise da novela Mulheres de Areia, no Edição Especial, vai deixar muitos personagens tristes, mas o casal também terá que enfrentar Virgílio (Raul Cortez), pai do noivo, que é contra o matrimônio.

Em cenas da trama, o empresário deixa claro que preferia que o herdeiro subisse ao altar com Andréa (Karina Perez), mas decide surpreender o protagonista e a vilã com um presente de casamento, que pode ser uma arma na visão da vilã da história de Ivani Ribeiro, levada ao ar originalmente em 1993.

Mulheres de Areia: Marcos e Raquel passam lua de mel em Nova York (Reprodução/Globo)

Na reprise de Mulheres de Areia, o empresário está com Marcos e decide perguntar onde ele pretende morar depois do casamento com Raquel e o protagonista diz que está em busca de uma casa. Neste momento, Virgílio sugere que ele construa uma, levando uma negativa do herdeiro, que diz que vai demorar muito tempo.

Insistindo na ideia, o pai do protagonista da novela da tarde faz uma nova sugestão: “Mas vale a pena. Acompanhar a construção, Fazer a casa do seu jeito, é outra coisa. Planejar, estudar os detalhes, como eu fiz com a nossa casa. Enquanto isso, vocês podem ficar morando conosco”, diz ele.

Mulheres de Areia: Ruth (Gloria Pires) perde Marcos (Guilherme Fontes) para sua irmã, que arma golpe cruel (Reprodução/Globo)

Sem questionar o real motivo do presente de casamento, Marcos agradece e diz que acha que não será possível, mas que vai levar a ideia para sua noiva. Vale destacar que Virgílio não acredita em Raquel e dá o presente de grego para ter a nora por perto.

“A gente arranja um bom construtor, apressa-se a construção. Fica como meu presente de casamento”, dispara Virgílio, que consegue a aceitação do herdeiro: “Isso é pra valer? Bom, se é um presente teu, eu não posso recusar, né? Agora, quanto a morar lá em casa, eu vou perguntar para a Raquel. Se ela não topar, você não se aborrece, né?”.

