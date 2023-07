Reprise de Mulheres Apaixonadas: Tony Ramos é pai de Bruna Marquezine na novela

A reprise de Mulheres Apaixonadas nas tardes da Globo continua fazendo sucesso e, nos próximos capítulos da novela de Manoel Carlos, o personagem vivido por Tony Ramos vai descobrir que é pai da menina interpretada por Bruna Marquezine.

Na trama, Téo (Tony Ramos) é pai de Lucas (Victor Cugula), mas acaba descobrindo que também é pai biológico de Salete (Bruna Marquezine). A revelação será feita por causa de um exame de DNA e deixa o marido de Helena (Christiane Torloni) incrédulo.

Vanessa Gerbelli e Bruna Marquezine fazem parte da mesma família em Mulheres Apaixonadas (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: ‘Que mico’: Patrícia recebe poema em balão e fãs do Encontro confundem as coisas

Porém, a notícia só será dada nos últimos capítulos de Mulheres Apaixonadas, que acabou de começar nas tardes da TV Globo. Antes disso, o público vai descobrir que Téo teve um caso com Fernanda (Vanessa Gerbelli), quando ela ainda era garota de programa. Mas, enquanto ele tentou esconder o passado, ela acabou virando mãe solo de Lucas e Salete, mas o menino foi adotado pelo veterano e por Helena.

Qual o problema de Téo ser pai de Salete em Mulheres Apaixonadas?

Em um primeiro momento, Téo não fica nada triste de saber que a personagem de Bruna Marquezine é sua herdeira, mas após a morte de Vanessa, ele terá que assumir a criança para todos.

Vanessa Gerbelli e Bruna Marquezine fazem parte da mesma família em Mulheres Apaixonadas (Reprodução/Globo)

Porém, o marido de Helena consegue a guarda de Salete após a morte da ex-garota de programa, que sofre ao morar com a perversa Inês (Manoelita Lustosa), que é interesseira e faz de tudo para tirar dinheiro do ricaço.

Além dos protagonistas Christiane Torloni e Tony Ramos, a novela Mulheres Apaixonadas conta com José Mayer, Susana Vieira, Giulia Gam, Marcello Antony, Helena Ranaldi e Dan Stulbach, entre outros famosos. Reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, a trama conta com 203 capítulos, na versão original.

LEIA TAMBÉM: Namoro gay e bebê a caminho: Yuri enfrenta os seus dilemas em Vai na Fé