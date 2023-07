Reprise de Mulheres Apaixonadas: César responsável pelos problemas de Rodrigo?

Mulheres Apaixonadas: Cesar briga com filho e diz que vai vender a casa (Divulgação/Globo)

A relação de de César (José Mayer) e Rodrigo (Leonardo Miggiorin) em Mulheres Apaixonadas é muito conturbada, mas tudo fica pior quando o personagem vivido pelo veterano decide dar um ponto final nas brigas e toma uma atitude que deixa o herdeiro ainda mais nervoso, chegando a ameaçar botar fogo na casa onde eles moram.

Em cenas futuras da novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo, César tenta ceder aos caprichos do jovem, que deseja comprar uma moto, mas troca os pés pelas mãos quando anuncia que vai vender a mansão e dar um dinheiro extra para o filho viver sua vida. O que o médico não esperava é que a novidade deixasse tudo ainda pior.

Na sequência da reprise, Rodrigo se revolta com o pai e ameaça colocar fogo na mansão. Em uma nova crise, ele diz que nunca vai deixar a casa e que não vai aceitar a venda do imóvel. O “jovem rebelde” de Mulheres Apaixonadas ainda avisa que se a ideia de se desfazer do bem seguir adiante ele é capaz de colocar fogo em tudo.

Mulheres Apaixonadas: Ao brigar com o pai, Rodrigo ameaça botar fogo na casa (Divulgação/Globo)

Na discussão, o personagem de Leonardo Miggiorin grita que César não pode mais levar nenhuma mulher para dormir na residência, deixando o médico assustado, mesmo ele parecendo tranquilo.

César vai atender aos caprichos do herdeiro?

Na sequência de Mulheres Apaixonadas, o médico interpretado por José Mayer vai ficar em choque com o comportamento do filho, mas decide manter a ideia de dar o dinheiro para ele comprar a moto. Vale lembrar que ele foi convencido por Marcinha (Pitty Webo), que tenta deixar o clima mais ameno.

Outro motivo para que César busque a paz com Rodrigo é que o filho tire a ideia de que o veterano é o culpado pela morte precoce de sua mãe.

Além dos atores citados, o elenco da novela Mulheres Apaixonadas conta com Christiane Torloni, Tony Ramos, Susana Vieira, Giulia Gam, Marcello Antony, Helena Ranaldi e Dan Stulbach, entre outros famosos.

