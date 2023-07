Quem percebeu? Além da Patrícia Poeta, Encontro está com novas apresentadoras

Patrícia Poeta segue como titular, mas Tati e Valéria também ganham espaço no Encontro (Reprodução/Globo)

O período de mudanças no Encontro já começou, mas de maneira muito leve. Em seu segundo dia no comando do Encontro, depois de quinze dias de férias, Patrícia Poeta está dividindo espaço com Tati Machado e Valéria Almeida, que seguem fazendo sucesso nas redes sociais.

Ao que tudo indica, a dupla, que ficou responsável pelo matinal, vai seguir ao lado da titular durante toda a manhã, mas não como co-apresentadoras oficiais, já que nada foi informado pela direção do programa.

Tati Machado, Patrícia Poeta e Valéria Almeida formam trio de apresentadoras no Encontro? (Reprodução/Globo)

Porém, de maneira sutil, as “meninas do Encontro”, como foram chamadas na web, demonstram que o matinal será conduzido pelas três mulheres (Patrícia, Tati e Valéria), que buscam levar ao público mais leveza e também tentam apagar nas redes sociais a fama que o programa ganhou no passado recente.

No programa desta terça-feira (18), por exemplo, Valéria Almeida e Tati Machado mostraram que não sumiram depois que Patrícia Poeta retornou ao programa da TV Globo. Afinal, as duas colaboradoras seguiram no estúdio durante quase todo o dia e foram ganhando o seu espaço.

Valéria, que é uma das queridinhas da web, voltou a apresentar o Bem-Estar, que falou sobre o uso correto dos colírios, durante o inverno. Mas, também chamou a atenção do público ao fazer uma publicidade envolvendo o mundo da saúde, ao lado de Patrícia Poeta.

Mas, ela também mostrou ao público que gosta de tricotar e deu os seus palpites sobre Terra e Paixão, durante uma conversa no sofá. Ao lado de Tati Machado, ela comentou sobre uma cena polêmica envolvendo a personagem de Gloria Pires e brincou sobre o que espera daqui para frente.

Patrícia Poeta e Valéria Almeida dividem publicidade durante o Encontro (Reprodução/Globo)

Tati Machado não fica por baixo no Encontro. Ao vivo, a amiga de Patrícia Poeta também retomou o seu posto e seguiu falando sobre o mundo dos famosos no matinal da TV Globo.

No Encontro, que segue ao vivo e está sem Manoel Soares, a colaboradora apresentou sua querida nuvem de palavras das celebridades e também esteve no sofá, onde conversou com Leona Cavall, que vive uma das personagens de Terra e Paixão, e falou sobre o futuro dela na trama, mas não deu grandes spoilers.

