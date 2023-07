Quem ganha mais? Cachê de Tati Machado Valéria no Encontro foi revelado

A volta de Patrícia Poeta ao Encontro não ofuscou as duas semanas de Tati Machado e Valéria Almeida no comando do matinal da TV Globo. Aliás, nem a apresentadora titular fez isso, já que agradeceu as amigas da emissora carioca, que continuam sendo alvo de pesquisas na web.

Recentemente, um dos pontos que atiçou a curiosidade de quem acompanha a atração diária foi o salário recebido por elas, já que Manoel Soares chegou a relatar que recebia quinze vezes menos, durante o tempo que estava no Encontro.

Patrícia Poeta está de volta ao Encontro (Reprodução/Globo)

Segundo informações de Alessandro Lo-bianco, do programa A Tarde é Sua, Tati Machado e Valéria Almeida, que foram as substitutas de Patrícia Poeta durante as férias da famosa, ganham entre R$30 mil e R$40 mil, um cachê mensal que também é pago para outros co-apresentadores, como Fabio Caniatto, do Mais Você, e Thiago Oliveira e Rita Batista, que seguem no É de Casa.

No entanto, durante o Encontro, a dupla pode ganhar ainda mais, dependendo das publicidades que fecham com o matinal da TV Globo. Vale destacar que durante os quinze dias sem Patrícia, algumas marcas ficaram de olho nas meninas.

Tati Machado e Valéria se despedem do Encontro e fãs lamentam na web (Reprodução/Globo)

Além disso, quando Tati e Valéria assumiram o Encontro, elas passaram a receber salário proporcional ao da apresentadora titular, que gira em torno de R$ 400 mil, podendo chegar a R$ 600 mil com os bônus das cotas publicitárias.

Manoel Soares fala sobre salário

Em abril deste ano, antes de sair do Encontro, Manoel Soares soltou uma bomba fortíssima sobre a diferença de salário entre ele e Patrícia Poeta, no podcast Quem Pode, Pod de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Mas, o jornalista não revelou nomes.

“Estou falando de um cachê de, às vezes, 15 vezes menos para uma pessoa que está do meu lado. Eu ganho 15 vezes menos do que aquela pessoa. Você entende?”, relatou, indignado. É claro que com a insinuação, os espectadores do Encontro e ouvintes do podcast entenderam que Manoel estava falando de Patrícia Poeta.

Manoel Soares quebra silêncio sobre demissão após deixar ‘Encontro com Patrícia Poeta’ (Reprodução/Instagram @manoelsoares)

